Rugby | Sei Nazioni 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X | tutti gli azzurri reparto

Rugby - Sei Nazioni; O'Shea sceglie i 31 azzurri : ''Raduno veramente positivo'' : ROMA - Sono 31 gli azzurri scelti da Conor O'Shea per i primi due impegni dell'ItalRugby nel Sei Nazioni . Il ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Inghilterra e Irlanda, ...

I convocati dell’Italia di Rugby per le prime due partite del Sei Nazioni 2018 : L’allenatore della Nazionale italiana di rugby Conor O’Shea ha comunicato oggi la lista dei 31 convocati per le prime due partite del torneo Sei Nazioni, in programma il 4 febbraio a Roma contro l’Inghilterra e il 10 febbraio a Dublino contro The post I convocati dell’Italia di rugby per le prime due partite del Sei Nazioni 2018 appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 31 convocati dell’Italia. Tornano a casa in cinque : Fatta la lista dell’Italia dei 31 convocati per le prime due giornate del Sei Nazioni di Rugby: il CT Conor O’Shea ha diramato l’elenco definitivo a conclusione del raduno di questi giorni che ha visto impegnati 36 atleti. Rispetto alla prima lista mancano, per infortunio, Leonardo Sarto e Marco Fuser, mentre sono stati lasciati fuori per scelta tecnica Jake Polledri e Tito Tebaldi. Promosso da “invitato” a ...

IV TEMPO Rugby E CULTURA : EDOARDO GORI E MARCO FUSER IN VISITA AI MUSEI ROMANI : ... accolti dalla direttrice Anna De Santis, hanno fatto VISITA al Museo delle Terme di Diocleziano con Paolo Masini, consigliere del Ministro per la CULTURA e lo sport, Dario Franceschini, nelle vesti ...

Torna il Rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbraio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...

Rugby in carrozzina : nuovo evento per il Sei Nazioni : Roma – Un giorno prima della partita Italia-Inghilterra di Rugby, in programma domenica 4 febbraio, il PalaLuiss di Roma (Via Martino Longhi 2) farà da cornice... L'articolo Rugby in carrozzina: nuovo evento per il Sei Nazioni su Roma Daily News.

Sei Nazioni di Rugby - 10 anni di Terzo Tempo Village : Il Terzo Tempo Peroni Village compie 10 anni. L'appuntamento del pre e post partita per il mondo della palla ovale è il vero evento nell'evento della città di Roma. Premiato nel 2017 nell'ambito della ...

Rugby - Sei Nazioni - Castello non vede l'ora : "Sarà un'Italia sfrontata" : Se Conor O'Shea ha chiesto agli azzurri di tirare fuori un po' di "X factor" per affrontare il Sei Nazioni da protagonisti, gli stessi giocatori confermano che da parte dello staff tecnico la ...

Torna il Sei Nazioni di Rugby e Discovery rinnova i diritti fino al 2021. Araimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...

Rugby - torna il Sei Nazioni. Che Italia sarà? E' la 117edizione del torneo. Il calendario : E' tutto pronto per la 117edizione del più antico torneo di Rugby al mondo che prenderà il via il prossimo 3 febbraio a Cardiff con l'attesissimo derby tra i gallesi e gli scozzesi. Appena 24 ore ...

Torna il Rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbraio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...

Il Sei Nazioni di Rugby resta su Discovery : rinnovo per i diritti tv fino al 2021 : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato il rinnovo dei diritti tv e online del Sei Nazioni L'articolo Il Sei Nazioni di rugby resta su Discovery: rinnovo per i diritti tv fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Discovery sempre più 'Home of Rugby' : Sei Nazioni maschile su DMAX - il femminile su Eurosport 2 : Il Gruppo Discovery rinnova così il proprio impegno nello sport della palla ovale confermandosi la "casa del rugby in Italia", dopo i quattro anni di programmazione del prestigioso Torneo e le ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 34 convocati dell’Italia. Raduno fino a mercoledì per gli azzurri : Sono 34 gli azzurri che, a partire da domani, si ritroveranno a Roma per preparare il Sei Nazioni di Rugby. Il CT Conor O’Shea giovedì, al termine di questo primo Raduno, limerà l’elenco portandolo a 31 nomi, che prenderanno parte alle prime due partite della manifestazione. Di seguito l’elenco completo dei 34 convocati: Piloni Simone FERRARI (Benetton Rugby, 8 caps) Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 20 caps) Tiziano PASQUALI ...