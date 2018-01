Ruby ter | Battilana | ora farò un film

Piero Sansonetti : 'Silvio Berlusconi? Il processo Ruby-Ter una balla per colpirlo' : 'Una fake news fatta circolare con i tempi del fake orologio'. Ecco cos'è, per Piero Sansonetti , direttore del Dubbio , l'ennesimo rinvio a giudizio ai danni di Silvio Berlusconi nell'ambito del ...

Silvio Berlusconi - dopo Ruby ter gira una voce bruttissima : 'I giudici potrebbero dire no alla riabilitazione' : Un altro processo per Silvio Berlusconi , un altro rinvio a giudizio e forse non l'ultimo , a giudicare dal filone Ruby Ter . Da Siena è arrivata la notizia che i legali del Cavaliere non avrebbero ...

Corruzione in atti giudiziari - Berlusconi rinviato a giudizio nel Ruby-ter : L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Siena con l'accusa di Corruzione in atti giudiziari. Il Gup del tribunale di Siena Roberta Malavasi ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta Ruby ter giunta a Siena da Milano per competenza territoriale. A Siena, infatti, si sarebbe compiuto il reato secondo cui Berlusconi avrebbe pagato Danilo Mariani, ...

Ruby ter - Siena : Berlusconi a giudizio : 19.26 L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Siena con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il Gup del tribunale di Siena ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta Ruby ter giunta a Siena da Milano per competenza territoriale. A Siena, infatti, si sarebbe compiuto il reato secondo cui Berlusconi avrebbe pagato Danilo Mariani, pianista delle feste ...

