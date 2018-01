Romolo + Giuly | su Fox la serie tv sulla lotta tra Roma Nord e Roma Sud

: Tutti ai posti di combattimento: sarà Roma Nord contro Roma Sud - bestserialit : Tutti ai posti di combattimento: sarà Roma Nord contro Roma Sud - DrApocalypse : il corto originale era puro genio #romologiuly - DrApocalypse : 'Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana', arriva la comedy Fox su Roma Nord vs. Roma Sud… - badtvit : #RomoloGiuly: al via la produzione della nuova comedy italiana targata #Fox - OttavoReDi_Roma : Romolo+Giuly, la serie commedia sullo scontro fra Roma Nord e Sud -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Tutto pronto per le riprese di. La guerra mondiale italiana, al via prossimamente. La nuovacomedy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli e Zero Six Productions, è prevista in prima tv assoluta il prossimo autunno su FOX (canale 112 di Sky) e trae ispirazione da, laweb di Michele Bertini Malgarini, prodotta da Zerosix Productions, vincitrice nel 2016 delWeb Fest., la storia La– composta da 8 episodi da 30 minuti – racconta la travagliata storia d’amore tra, i giovani eredi dei Montacchi e dei Copulati, le due più potenti famiglie della Capitale che, come nella matrice shakespeariana di Romeo e Giulietta, fa riesplodere il conflitto ancestrale tra l’opulenta e “fighetta”e la verace e “coatta”Sud. Ma seè in, il resto ...