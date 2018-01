ROMANZO FAMIGLIARE Micol ormai prossima al parto! Anticipazioni ultima puntata e diretta

“ROMANZO Famigliare” – Sesta e ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Sesta e ultima puntata con Romanzo Famigliare, un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Sesta e ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018 – Trama e ...

ROMANZO FAMIGLIARE / Cosa nasconde Mariuz? Anticipazioni ultima puntata e diretta (finale di stagione) : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, su Rai 1. Mauriz ha una rivelazione importante da fare. Emma riuscirà a perdonare Agostino?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:02:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE/ Emma Liegi rischia il carcere! Anticipazioni ultima puntata e diretta (finale di stagione) : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, su Rai 1. Mauriz ha una rivelazione importante da fare. Emma riuscirà a perdonare Agostino?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:41:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE 2 : le novità sulla seconda stagione : Romanzo famigliare 2: ci sarà la seconda stagione? La serie televisiva di successo con Vittoria Puccini e Guido Caprino è ormai giunta al termine. La fiction Romanzo famigliare, infatti, dopo aver tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori dall’8 gennaio si è conclusa. Emma ha scoperto di aspettare il secondo figlio da Agostino subito […] L'articolo Romanzo famigliare 2: le novità sulla seconda stagione proviene da ...

ROMANZO FAMIGLIARE / L'addio a Gian Pietro Liegi. Anticipazioni ultima puntata e diretta (finale di stagione) : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, su Rai 1. Mauriz ha una rivelazione importante da fare. Emma riuscirà a perdonare Agostino?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:22:00 GMT)

IVAN DI ROMANZO FAMIGLIARE/ Il ragazzo di Micol : "I miei zii figura fondamentale" : Renato Raimondi, uno dei protagonisti di ROMANZO FAMIGLIARE, è stato intervistato dal settimanale DiPiù al quale ha svelato di aver imparato la lingua dei segni dai genitori sordi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:10:00 GMT)

FOTINI' PELUSO/ Micol in ROMANZO FAMIGLIARE : “Il supporto della famiglia per il mio primo ruolo" : Fotinì PELUSO, Micol in Romanzo famigliare: “Il successo mi disorienta: ora ho gli esami all'università!”. Le ultime notizie sull'attrice, che però preferisce definirsi una studentessa(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:44:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE 2/ Anticipazioni la seconda stagione ci sarà? Difficile il bis di Francesca Archibugi : ROMANZO FAMIGLIARE 2, la seconda stagione ci sarà? Il successo ottenuto dalla fiction con Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini lasciano speranze.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:40:00 GMT)

NADA/ Video : dalla colonna sonora di ROMANZO FAMIGLIARE al film di Paolo Sorrentino : Video, NADA racconta di come si sia sorpresa dalla scelta di Paolo Sorrentino di includere all'interno di The Young Pope un suo brano poco conosciuto del 2004. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:42:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE 2 ci sarà? Gli attori del cast pronti per il seguito della fiction : Romanzo Famigliare 2 ci sarà? Il finale della prima stagione della fiction con Vittoria Puccini e Guido Caprino andrà in onda oggi, 29 gennaio, su Rai1 chiudendo un ciclo per la famiglia Liegi. Morti, nodi che vengono al pettine e la risoluzione di alcuni dei problemi che hanno tenuto incollati i fan allo schermo in queste settimane, tutto questo andrà in scena nel gran finale di questa sera, ma Romanzo Famigliare 2? A poche ore dai minuti ...

Fotinì Peluso/ Micol in ROMANZO FAMIGLIARE : “Io e il mio personaggio ci somigliamo ma non ho il suo vissuto!" : Fotinì Peluso, Micol in Romanzo famigliare: “Il successo mi disorienta: ora ho gli esami all'università!”. Le ultime notizie sull'attrice, che però preferisce definirsi una studentessa(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:18:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni ultima puntata : Emma e Agostino - il secondo figlio! (finale di stagione) : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, su Rai 1. Mauriz ha una rivelazione importante da fare. Emma riuscirà a perdonare Agostino?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:36:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE - Fiction Rai : anticipazioni stasera 29 gennaio - Ultima puntata : Emma è il nuovo capofamiglia. Micol dà alla luce la sua bambina ma c'è un altro bambino in arrivo...

ROMANZO FAMIGLIARE - le anticipazioni dell'ultima puntata : ‘Romanzo famigliare’, stasera lunedì 29 gennaio, appuntamento con l’ultima puntata della serie tv in onda su Rai Uno. I telespettatori...