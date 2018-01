Roma senz' anima | Zapata manda la Samp in orbita Fischi dell' Olimpico

Roma senza l'alter Dzeko. In stand by la trattativa con il Chelsea : La classifica, dopo 2 giornate del girone di ritorno, inchioda la Roma: il 5° posto, a 5 punti dalla Lazio terza e a 2 dall'Inter quarta (e davanti pure negli scontri diretti), spaventa la tifoseria. ...

Roma - Alfonsi (Mun.I) al comune : aprire luoghi ai senzatetto : Roma, 22 gen. (askanews) 'È innegabile che laddove non viene fornita un'accoglienza puntuale e adeguata ci sono persone che dormono per strada. Purtroppo il Tevere è un luogo anche per nascondersi e ...

Ten Talking Points - la vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Roma - senza i miracoli di Alisson ciao core : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che dedica le vie a Giorgio Gaber. Altre considerazioni. 1. La vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Era uno snodo dirimente e il Che Gue Sarri, non senza patimenti proletari, ha alfine spezzato le reni alla Dea. Mertens è tornato al gol, mentre Francesco Modugno non è ancora tornato al giornalismo. Sia in ogni caso Lode. 2. La Juve è così forte (in Italia) da vincere come sempre prima ...

Inter-Roma - probabili formazioni e ultimissime : assenze pesanti tra i giallorossi - torna Miranda : Inter-Roma, probabili formazioni e ultimissime: assenze pesanti tra i giallorossi, torna Miranda Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Il campionato ritorna con un big match: la 21a giornata vedrà infatti sfidarsi Inter e Roma. Calcio d’inizio questa sera alle ore 20.45. Una partita molto importante, ...

Roma - domenica senz'auto : Stop delle auto oggi a Roma per la domenica ecologica. Blocco della circolazione all'interno della Ztl 'Fascia Verde' dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. E' quanto comunica il Campidoglio, ...

Gentiloni correrà nel collegio uninominale Roma 1 'Farò campagna senza smettere di essere premier' : 'Mi candido al centro di Roma - continua il premier - in una delle aree più belle e amate del mondo. L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da ...

Una Roma senza Dzeko - ecco come potrebbe giocare : Siamo nella seconda metà di gennaio e del calciomercato invernale e la Roma, per ora, non ha ancora ufficializzato operazioni in entrata o in uscita di grande rilievo. Presto però potrebbero arrivare ...

Inter-Roma - l'ex Amantino Mancini : 'Squadre senza cattiveria'. Poi annuncia : 'Presto allenerò' : l'ex esterno sinistro di Inter e Roma Amantino Mancini in un'intervista a Sky Sport ha parlato della situazione attuale delle sue vecchie squadre, che si sfideranno dopodomani sera a San Siro: 'Speriamo sia una bella partita. Hanno due allenatori fra i più bravi in Italia . ...

Prof Liceo 'Massimo" - abusi sulla studentessa/ Roma - Massimo De Angelis : "innamorato - lei era consenziente" : Interrogato il Professore del Liceo Massimo di Roma, Massimo De Angelis, che ha abusato della studentessa 15enne:

Roma - giovane accoltellato senza motivo : Gli aggressori volevano divertirsi : È stato accoltellato in pieno centro a Roma senza un apparente motivo. Un giovane rugbista di 29 anni si trovava con altri due amici in zona Campo de' Fiori, quando è stato aggredito da alcuni ragazzi. I due amici sono riusciti a scappare mentre il 29enne è stato raggiunto da un gruppetto di giovani e accoltellato. È stato il giubotto a salvarlo, impedendo che la lama del coltello raggiungesse il cuore, ma il giovane ha comunque riportato ...

Liceo Massimo Roma - prof. ammette abusi su studentessa : “Ero innamorato - rapporto consenziente. Chiedo scusa” : “È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente“. Si è difeso così davanti al gip Massimo De Angelis, il professore del Liceo Massimo arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso ...

Roma - il prof accusato di molestie : «Lei era consenziente - chiedo scusa a tutti» : Massimo De Angelis, professore di italiano e latino «Ho deluso tutti e lo capisco. Sono pronto a dimettermi dall’insegnamento». Forse i domiciliari in un convento

Roma - Pd : alberi minacciosi senza manutenzione per inerzia Raggi : Roma, 17 gen. (askanews) 'Gli alberi di Roma privi di cura e manutenzione rischiano di diventare pericolosi per i Romani. Da patrimonio verde della città a pericolo minaccioso per la vita. Ecco cosa ...