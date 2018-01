Roma-Sampdoria | le pagelle | Alisson super Bene Under | male Nainggolan

Roma-Sampdoria 0-1 : Zapata manda in crisi Di Francesco : ROMA - La crisi della Roma è ufficialmente aperta: Zapata gela l'Olimpico a 10' dalla fine e scatena la rabbia dei tifosi, già in contestazione nei confronti di Pallotta per la trattativa Dzeko-...

La Sampdoria espugna l'Olimpico : Roma ko 1-0. Fischi da parte del pubblico : La Roma è in una crisi senza fine: i giallorssi hanno perso per 1-0, in casa, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo che ora è solo a meno quattro proprio dalla squadra di Eusebio Di Francesco. La partita è stata giocata su ritmi molto alti con le due squadre che si sono divise i tempi: il primo a totale appannaggio dei blucerchiati, il secondo dei giallorossi che sono però stati puniti da Zapata all'80'. La Roma, nel primo tempo, ha ...

Roma beffata dalla Sampdoria Zapata firma lo 0-1 all'Olimpico : Primo tempo dominato dai blucerchiati, ma con rigore di Florenzi parato da Viviano. Ripresa di marca giallorossa ma decisa dalla rete del colombiano. La squadra di Di Francesco non approfitta del pareggio dell'Inter e della sconfitta della Lazio. Doriani saldi al sesto posto

Video Gol Roma Sampdoria 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-01-2018 : Risultato Finale Roma-Sampdoria 0-1: Cronaca e Video Gol Zapata 22° Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. Finisce 0-1 all’Olimpico: la Sampdoria vince contro la Roma nel posticipo della 22° giornata della Serie A, portandosi a -4 proprio dalla squadra giallorossa. Una partita ricchissima di occasioni da gol da entrambe le parti, e per questo anche molto equilibrate. In luce i portieri delle due squadre, protagonisti di interventi ...

Serie A 2018 - 22^ giornata : Roma-Sampdoria 0-1. Zapata sbanca l’Olimpico - Florenzi sbaglia un rigore : La Sampdoria ha sconfitto la Roma per 1-0 nel posticipo della 22^ giornata della Serie A. I blucerchiati hanno espugnato l’Olimpico grazie a una rete di Zapata all’80’: Murru mette in mezzo, il compagno di squadra scaraventa un bel mancino alle spalle di Alisson e sblocca il risultato dopo la convalida del Var (c’erano dubbi sulla posizione di partenza di Murru). I giallorossi, che avevano già pareggiato con la Samp nel ...

Posticipo serie A - Roma-Sampdoria 0-1 : 22.43 Samp corsara in casa Roma nel Posticipo Gara bifronte, ma gli episodi salienti avvengono nelle frazioni 'sbagliate'. Nel 1° tempo dominio Samp con Alisson prodigioso su Zapata (più volte),Caprari (due volte di fila) e Barreto. Roma sprint nella ripresa,Viviano bombardato da Under, Pellegrini (due volte), Kolarov e Dzeko. Però l'occasione clou i giallorossi la hanno al 39', col rigore (mani di Bereszynski su Under) che Florenzi si fa ...

