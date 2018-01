Roma Processo partecipato sul piano di recupero Selva Candida

Gianfranco Fini e i Tulliani a processo?/ Riciclaggio - Procura di Roma chiede rinvio a giudizio : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Gianfranco Fini e sua moglie Elisabetta Tulliani (oltre che per alcuni suoi familiari) per il reato di Riciclaggio (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Raffale Marra – ex dirigente del comune di Roma – è stato rinviato a giudizio - il processo inizierà il 20 aprile : L'ex dirigente del comune di Roma Raffaele Marra è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso. Il suo processo inizierà il prossimo 20 aprile. Marra, ex capo del personale, è accusato di aver favorito il fratello per fargli ottenere