Roma | due settimane di stop per Patrick Schick

Roma - Schick fuori almeno due settimane : Un altro problema per Di Francesco: l'attaccante alle prese coi postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale

Auto contRomano in autostrada : due morti sulla A2 nel Salernitano : La dinamica - Prima il brindisi con la ragazza e gli amici, poi diretti in discoteca. Stava tornando a casa, a Calvanico , Salerno, , dopo una lunga nottata di festeggiamenti il giovane 25enne, ...

Salerno - autostrada contRomano - due morti : 11.44 E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba nel tratto salernitano dell'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, direzione Nord. A perdere la vita, un ragazzo di 25 anni, nel giorno del suo compleanno, e un 68enne. Secondo una prima ricostruzione,il giovane, a bordo della sua automobile, ha imboccato l'autostrada contromano a San Mango Piemonte, andando a ...

Spinta sotto la metro a Roma - fermato un uomo : "I due non si conoscevano" : Roma - È stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile di aver spinto ieri una cittadina peruviana sotto la metro a Roma. Si tratta di...

Ladri di biciclette in pieno centro storico. Due arresti a Roma : Roma – Furti di biciclette in pieno centro storico a Roma. Due persone sono state sorprese a distanza di poche ore l’una dall’altra a forzare le... L'articolo Ladri di biciclette in pieno centro storico. Due arresti a Roma su Roma Daily News.

C’è posta per te - puntata del 27 gennaio : ospiti Ilary Blasi e due calciatori della Roma : C’è posta per te 2018, terza puntata di sabato 27 gennaio: ecco gli ospiti di Maria De Filippi. C’è posta per te 2018, ospiti della puntata di sabato 27 gennaio Questa settimana sono in studio a regalare un momento emozionante e indimenticabile tre ospiti: i due campioni della Roma, il centrocampista belga Radja Nainggolan e […] L'articolo C’è posta per te, puntata del 27 gennaio: ospiti Ilary Blasi e due calciatori della ...

Due bagni invernali nelle fontane Romane : Ieri, 24 gennaio, nella Capitale sono accaduti due episodi singolari, non soltanto per le modalità con cui si sono svolti ma soprattutto in relazione alle temperature esterne che, per quanto a Roma siano miti, non sono certo estive. Le vere protagoniste di queste vicende paradossali sono state due fontane romane: la prima è la Fontana dei Quattro Fiumi situata in Piazza Navona, stupenda opera barocca creata dal Bernini e commissionata da papa ...