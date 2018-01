Roma | capitan Florenzi non riesce a salvare la barca dal naufragio

Roma - che malinconia i capitani in tribuna : La prima immagine che ti arriva da San Siro è quella di Francesco Totti al fianco di Daniele De Rossi. In tribuna, però. Peccato. E, fatalmente, ti travolge la nostalgia del tempo e forse anche della ...

INFORTUNIO DE ROSSI / Il capitano giallorosso salta Inter-Roma : non recupera il problema al polpaccio sinistro : INFORTUNIO De ROSSI, il capitano giallorosso salta Inter-Roma e si accomoda in tribuna vicino a Francesco Totti. Non recupera dal problema al polpaccio sinistro, in regia va Strootman.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Andrea Bosca : da Romanzo famigliare a Il capitano Maria e non solo : Andrea Bosca: con Valeria Bilello l’amore è finito L’attore piemontese è tornato protagonista delle serate di Rai Uno. Dall’8 gennaio, infatti, è tra i protagonisti di Romanzo famigliare, serie televisiva diretta da Francesca Archibugi, insieme a Vittoria Puccini e Guido Caprino. Se professionalmente Andrea Bosca continua ad ottenere successi, sul piano sentimentale, invece, sembrerebbe essere […] L'articolo Andrea Bosca: ...

Venticinque anni fa la cattura di Riina - il capitano Ultimo organizza una serata a Roma per ricordare : Venticinque anni fa, il 15 gennaio 1993, a Palermo venne catturato Toto' Riina. Il capo dei capi di Cosa Nostra, accusato di centinaia di omicidi, si nascondeva in una villa costruita all'interno di ...

Video/ Inter-Roma Primavera (2-1 dts) : highlights e gol. Parla Capitan Lombardoni (Supercoppa) : Video Inter Roma Primavera (risultato finale 2-1 dts): highlights e gol della partita valida per la finale di Supercoppa. Decisivia al doppietta del nerazzurro Colidio. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Roma - De Rossi e la Champions da 'Capitan Europa' : 'Speri di capitare in un gruppo buono e poi esce sempre il peggiore'. Così parlò Daniele De Rossi lo scorso agosto, appena dopo il sorteggio. Ci sperava, ma ci credeva poco nel passaggio del turno, ...

Roma - la Curva Sud sta con De Rossi : 'Nostro capitano' : Roma - 'Sangue Romano... DDR nostro capitano!' . Con questo striscione esposto durante il primo tempo della gara con la Spal, e con diversi cori, la Curva Sud dello Stadio Olimpico si schiera a ...

Le Capitane - Silvia Slitti a DM : «Tra le wags mi sento un pesce fuor d’acqua. I wedding planner in tv? Danno un’immagine Romanzata» : Silvia Slitti La famiglia e il lavoro prima di tutto. Le amicizie? Poche, quelle che contano. Silvia Slitti ha le idee chiare e ci tiene a farlo sapere, smarcandosi dal ruolo stereotipato della bellona che sta insieme al calciatore. La moglie dell’attaccante Giampaolo Pazzini, infatti, è una «wag» sui generis, in quanto donna indipendente, imprenditrice e wedding planner di professione impegnata nell’organizzazione di eventi. Stasera ...

Daniele De Rossi - il “capitan Futuro” che non cresce mai è un male della Roma : Daniele De Rossi lo ha rifatto. Un’altra volta. Schiaffone in faccia a un avversario a palla lontana, rigore ed espulsione, la quindicesima in carriera. Poi le solite lacrime di coccodrillo: “Chiedo scusa a compagni, mister e tifosi”. Inutili, perché intanto la Roma ci ha rimesso una partita praticamente già vinta e due punti preziosi nella corsa al vertice. Soprattutto poco credibili, se pronunciate da chi ad intervalli regolari ci ricasca ...

Roma - Totti difende De Rossi : 'Tutti hanno il diritto di sbagliare. È il nostro capitano - ora ripartiamo' : Francesco Tott i protegge Daniele De Ross i dagli attacchi che sono arrivati dopo l'espulsione di ieri e conseguente rigore per uno schiaffo in area a Lapadula . Un errore che ha permesso al Genoa di ...

Roma - Totti : 'De Rossi ha sbagliato - ma è il nostro capitano' : Roma - Fermi tutti, parla Totti . E difende De Rossi dopo l'episodio di Genova. 'Tutti hanno il diritto di sbagliare - scrive l'ex capitano su Twitter -. Daniele ieri ha sbagliato ed è il primo a ...