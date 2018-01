Roma A Scalo San Lorenzo operazione decoro e legalità

Sgomberato insediamento abusivo in scalo San Lorenzo a Roma : Roma – Nella mattinata odierna è stato Sgomberato un insediamento abusivo in largo Passamonti, scalo San Lorenzo , da parte di alcune pattuglie della Polizia Locale. Nell’area... L'articolo Sgomberato insediamento abusivo in scalo San Lorenzo a Roma su Roma Daily News.

Cresce l´aeroporto di Comiso : più voli da e per Roma con scalo a Fiumicino 5 giorni su 7. Sono 2 le rotte per Milano Linate nei ... : Duccio Gennaro Comiso Cresce e Catania si allarga. Le prospettive per la stagione estiva Sono incoraggianti per i due aeroporti della Sicilia orientale alla luce dei dati comunicati dalle compagnie ...