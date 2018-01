Rifiuti | Cancelleri M5S | Gentiloni? Fa promesse da campagna elettorale

: Cancelleri ci espone la crisi regionale dei rifiuti - Coscenzioso6 : Cancelleri ci espone la crisi regionale dei rifiuti - Clauluss : RT @Virus1979C: se avesse vinto Cancelleri si parlerebbe solo di Sicilia tra emergenza rifiuti e crisi idrica. ma ha vinto Musumeci e gli a… - papagnap : RT @Virus1979C: se avesse vinto Cancelleri si parlerebbe solo di Sicilia tra emergenza rifiuti e crisi idrica. ma ha vinto Musumeci e gli a… - amorucci2911 : RT @Virus1979C: se avesse vinto Cancelleri si parlerebbe solo di Sicilia tra emergenza rifiuti e crisi idrica. ma ha vinto Musumeci e gli a… - le3scimmiette : RT @Virus1979C: se avesse vinto Cancelleri si parlerebbe solo di Sicilia tra emergenza rifiuti e crisi idrica. ma ha vinto Musumeci e gli a… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Chi ha governato in questi anni non ha mai risolto i temi scottanti, come acqua e. Oggi apprendiamo che il premierse ne occuperà quindi prima, quando era alla guida del Paese, non se ne è mai occupato. E' un'assunzione di responsabilità che gli fa o