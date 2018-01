: RT @fiordisale: Non mi pare abbia molta credibilità chi a quel tavolo solo 14 mesi fa voleva convincere proprio i + deboli di indebolirsi a… - MoniShantiRani : RT @fiordisale: Non mi pare abbia molta credibilità chi a quel tavolo solo 14 mesi fa voleva convincere proprio i + deboli di indebolirsi a… - fiordisale : Non mi pare abbia molta credibilità chi a quel tavolo solo 14 mesi fa voleva convincere proprio i + deboli di indeb… - MPenikas : Ribellarsi non basta, ai più deboli serve un partito - LucaNatural70 : RT @bodyzen52: Il #4Marzo2018 sarà una partita decisiva. Non posso dirvi chi votare, ma posso solo sollecitarvi ad andare a votare. Non a… - RenatoLega : RT @bodyzen52: Il #4Marzo2018 sarà una partita decisiva. Non posso dirvi chi votare, ma posso solo sollecitarvi ad andare a votare. Non a… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Come rabdomanti della politica, a sinistra da tempo si rincorre la forma (meglio, formula) per tornare a rappresentare i lavoratori più, i cittadini confinati ai margini, in una parola i subalterni.Un contributo prezioso viene oggi da un libriccino del giovane storico Fulvio Lorefice, dal titolo "non" (ed. bordeaux), presentato nei giorni scorsi a Roma da Fabrizio Barca, ex ministro con Monti, Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil e Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista.Il sottotitolo già dice molto. "I subalterni e l'organizzazione necessaria": un chiaro riferimento a Gramsci, che del libro costituisce l'ossatura teorica. Importanti poi i capitoli dedicati alle due recenti esperienze di Syriza in Grecia e Podemos in Spagna.L'oggetto dello studio è dunque l'organizzazione, l'unica che nel secondo dopoguerra ...