Quando è Carnevale 2018 | date vacanze a scuola | Giovedì e Martedì

Inter - Quando il colpo di mercato è 'rotto' Video : L'accordo con l'entourage di Rafinha sarebbe stato raggiunto, la trattativa con il Barcellona non sembra presentare grossi ostacoli [Video]. La formula per il passaggio del giocatore brasiliano all'#Inter è quella del prestito con il diritto di riscatto che il club catalano intende fissare sui 20 milioni di euro, mentre sul fronte nerazzurro ne sono stati offerti 18. Per quella cifra c'è l'ok del Barcellona, ma a condizione che il diritto venga ...

WhatsApp - la novità d'inizio 2018 è la nota video : Quando sarà lanciata? Video : Il 2018 sara' probabilmente un anno importante per il settore della tecnologia: protagonisti indiscussi saranno ancora una volta gli #Smartphone, dopo un fine 2017 all'insegna di Apple e del nuovo iPhone X. Gia' dai primi mesi del nuovo anno, e precisamente dal Mobile World Congress di Barcellona dal 26 febbraio all'1 marzo 2018 potrebbero essere svelati il Samsung Galaxy S9 ed il Huawei P11, mentre per l'autunno 2018 l'azienda di Cupertino ...

C'è posta per te : Quando inizia - ospiti del programma di Maria De Filippi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su uno dei programmi [Video]più attesi dal pubblico di Mediaset. Di cosa stiamo parlando se non di ''#C'è posta per te'', lo show di #Maria De Filippi che anche quest'anno è pronto a tornare con incredibili ospiti che ci terranno compagnia il sabato sera su Canale 5. Ma andiamo a svelare la data d'inizio e gli ospiti, continuando a leggere qui sotto. ''C'è posta per te'' anticipazioni: ecco ...

C'è Posta per Te Canale 5 - Quando inizia e chi sono gli ospiti Video : quando ricomincia #C'è Posta per te su Canale 5 e chi saranno i primi ospiti? Ormai è ufficiale, la nuova edizione del tissimo programma del sabato sera condotto da Maria de Filippi sta per tornare nel mese di gennaio. Sempre nello stesso periodo, Queen Mary riprendera' con la programmazione di Uomini e Donne: attesissimi i due troni con la scelta di Paolo che fara' molto discutere e gli imprevedibili sviluppi di Gemma e Giorgio all'Over. Per ...

Sospeso Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso : ecco perchè e Quando torna in onda Video : Perchè #Pomeriggio 5 con #Barbara D'Urso non sta andando in onda su Canale 5? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori della trasmissione condotta da Barbara D'Urso [Video] curiosi di sapere il motivo per il qaule da questa settimana al posto di Pomeriggio 5 vengono trasmessi dei film in prima visione assoluta. Che fine ha fatto l'appuntamento con il talk show quotidiano della D'Urso? ecco tutto quello che c'è da ...

Rossi di corsa verso il ritorno in campo : ecco Quando è previsto il debutto Video : Sono passati nove mesi dalla sua ultima partita ufficiale, #Giuseppe Rossi non vede l'ora di debuttare col #Genoa e mettere alle spalle l'ennesimo infortunio al ginocchio. L'ex attaccante viola si è fatto male nello scorso campionato, quando indossava la maglia del Celta Vigo. Gli spagnoli non hanno creduto in lui [Video], interrompendo il legame contrattuale senza aspettare il percorso di riabilitazione. Attesa per il transfer Giuseppe Rossi ...

Uomini e Donne - sospesa la programmazione : Quando e perchè Video : #Uomini e Donne è uno dei programmi più ti nel primo pomeriggio di Canale 5. Condotto da Maria De Filippi, con l'aiuto degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i protagonisti hanno la possibilita' di trovare l'amore della propria vita grazie a delle esterne organizzate o contatti telefonici. Ci sono due tipi di trono, quello classico e quello over, che hanno fatto e ancora oggi fanno sognare i milioni di telespettatori al giorno. ...