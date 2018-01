Putin e Netanyahu hanno visitato mostra sulla Giornata della Memoria a Mosca

Netanyahu discuterà con Putin il coordinamento tra militari russi e israeliani in Siria - : "Domani andrò a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Discuterò i vari eventi nella regione, il consolidamento del coordinamento della sicurezza tra l'esercito israeliano e le ...

Netanyahu cerca (invano) solidarietà E a sorpresa al vertice in Egitto arriva Putin : Manila Alfano È volato a Bruxelles, Benjamin Netanyahu, a cercare amici, a convincere che Gerusalemme capitale sarà una mossa di pace. In futuro perché per ora il mondo arabo brucia e minaccia Intifada e a New York l'attentatore ha agito per vendetta contro le azioni di Israele nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti citate dalla Cnn. "Gerusalemme -ha ...

Gerusalemme - l'Ue gela Netanyahu : "Non seguiremo gli Usa". Putin : "Trump sbaglia" : ... è questo il messaggio lanciato dall'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, al temine di un incontro storico a Bruxelles con il premier israeliano. "Il fatto che Gerusalemme ...

Gerusalemme - la Ue gela Netanyahu : non seguiremo gli Usa. Putin : trump sbaglia. Razzi da gaza : Dopo la decisione di Donald trump di riconoscere Gerusalemme come la capitale di Israele, lo stesso Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, proverbialmente prudente, al ...