Alla vigilia del voto d'del nuovo presidente della Generalitat, il presidente catalano uscente, in esilio in Belgio, ha chiesto al presidente del Parlamento di Barcellona, Torrent, di tutelare la suaparlamentare e il suo diritto ad assistere alla seduta (in cui dovrebbe essere rieletto). Inseguito da un mandato di cattura, se rientra in Spagnarischia l' arresto. Il tribunale costituzionale spagnolo però ha deciso che non potrà essere rieletto presidente a distanza.(Di lunedì 29 gennaio 2018)