PS3Rilasciato PS3 Exploitation Tutorial Template v0 0 1

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Lo sviluppo di un eventuale hacking HEN sulle console PS3 Super Slim e 3.xxx pian piano prende forma.Jason Borowski aka esc0rtd3w del Team PS3Xploit ha rilasciato qualche ora fa la prima versione di un “Playground universale” per tutte le console PS3 chiamato PS3.Ovviamente non è la modifica per le Super Slim,ma un’insieme di strumenti per sviluppatori e utenti avanzati in grado di effettuare alcune funzioni come il dump della memoria,il controllo dei Led Download PS3v0.0.1 Fonte Twitter L'articoloPS3v0.0.1 proviene da GamesandConsoles.