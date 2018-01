Proteste in Russia | Aleksej Navalny viene rilasciato dopo il fermo

: RT @sputnik_italia: #Russia, la #polizia ha arrestato 266 #manifestanti in tutto il paese - Outis2000 : RT @sputnik_italia: #Russia, la #polizia ha arrestato 266 #manifestanti in tutto il paese - SardegnaToday : Durante le varie proteste tenutesi domenica la polizia ha arrestato e poi rilasciato 266 persone in 16 città... - CorryLoddo : RT @sputnik_italia: #Russia, la #polizia ha arrestato 266 #manifestanti in tutto il paese - jan_sobi : RT @sputnik_italia: #Russia, la #polizia ha arrestato 266 #manifestanti in tutto il paese - sputnik_italia : #Russia, la #polizia ha arrestato 266 #manifestanti in tutto il paese -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) 'Grazie per il sostegno che mi date. Mi stanno arrestando, ma voi dovete pensare non a me, ma al futuro della. L'arresto di una persona non conta. Siamo in tanti, e qualcuno dovrà sostituirmi'. Queste le parole di(attivista politico e blogger) di nazionalità russail suovoluto dalla polizia russa.Quest'ultimo, stava per unirsi alla manifestazione antigovernativa a Mosca. I fermi, non sono stati solo nella capitale russa, ma anche in diverse città come Murmansk e Ufa. Secondo una testata giornalistica indipendente russa, gli arresti in tutta lasarebbero a 243. Accusato di 'violazione della legge sulla pianificazione di raduni e manifestazioni',è statoin serata. La notizia del rilascio l' ha comunicata lui sul suo profilo Twitter. Più volte il blogger è stato fermato. La prima volta accade nel marzo 2017. La tensione ...