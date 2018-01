Proselitismo in carcere per la jihad | espulso un tunisino

: Faceva proselitismo in carcere, espulso cittadino tunisino - pierecall : Faceva proselitismo in carcere, espulso cittadino tunisino - notizie_palermo : Giornale di Sicilia: Terrorismo, espulso tunisino: "Faceva proselitismo in carcere a Palermo" - Wnews24h24crema : ++#Terrorismo, espulso tunisino per proselitismo in carcere a #Palermo++++ Un tunisino è stato espulso per "motivi… - NewsTG_ : #ULTIMORA TERRORISMO: Viminale: Espulso un tunisino per motivi di sicurezza dello Stato, rinchiuso nel carcere di P… - ilSitodiSicilia : Terrorismo: espulso un tunisino, inneggiava all’Isis e faceva proselitismo in carcere -

Leggi la notizia su notizie.tiscali

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Roma, 29 gen. (askanews) - Un41enne è statodal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. L'uomo, detenuto neldi Palermo per reati in materia di stupefacenti,...