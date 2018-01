: RT @GianniCuperIoPD: È proprio vero che si chiude una porta e si apre un portone. Sono stato escluso dalle liste del PD, ma sono stato incl… - TommasoMugiwara : RT @GianniCuperIoPD: È proprio vero che si chiude una porta e si apre un portone. Sono stato escluso dalle liste del PD, ma sono stato incl… - walterwhiteITA : Primavera Sound 2018, ecco svelata la lineup - wireditalia : Vi siete già organizzati per il Primavera Sound? -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sfoglia gallery3 immaginiLine upLine upLine upLine upProbabilmente una fuga di notizie ha spinto ad anticipare l’annuncio delladel. Nel tardo pomeriggio del 28 gennaio su Reddit girava già una locandina pressoché definitiva e molto dettagliata che probabilmente è sfuggita al controllo di qualche artista. Nello specifico, visti i watermark apposti sull’immagine, a far trapelare tutto è stata la band inglese Idles. Non si sa ancora se volontariamente o no. Gli organizzatori delsono corsi ai ripari pubblicando dopo poche ore il video annuncio della line upche era atteso per il 29 gennaio. Tra i nomi di spicco del festival risaltano Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Arctic Monkeys, Lorde, Asap Rocky e la rivelazione americana della trap: Migos. Scendendo un po’ più ...