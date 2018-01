Presidenza Figc | fumata nera alla prima votazione E Lotito stringe alleanze alla toilette

Figc - Tommasi : 'La mia candidatura alla Presidenza resta' : 'La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo com'è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla ...

Presidenza Figc : il patto Tommasi-Sibilia : Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia Tommasi alleato di Sibilia. E se alleanza (autentica) sarà, il 29 gennaio, Cosimo Sibilia “rischia” di diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Siamo alle ipotesi, certo: un po’ oltre le ipotesi, meglio dire. Siamo a quei patti non segreti che in queste ore si intrecciano a livello di colloqui e […] L'articolo Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia sembra essere il ...

Figc - Lotito non di candida a Presidenza : 0.26 Poco prima della mezzanotte, termine ultimo per la presentazione,Claudio Lotito ha rinunciato ad avanzare la sua candidatura (ventilata gli scorsi giorni) alla presidenza della Figc. "Ho numeri importanti, ma ci sarebbero troppe coneguenze per la mia società. E questo non lo voglio", ha detto all'Ansa il presidente della Lazio. Per l'assemblea elettiva del 29 gennaio sono quindi in corsa Tommasi (Aic),Gravina (Serie C) e Sibilia (Lnd).

Figc - ecco i candidati ufficiali alla Presidenza : ROMA - Domenica 14 è il termine ultimo per presentare le candidature ufficiali alla presidenza della Figc. Le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Figc che dovrà rilanciare il calcio ...

Figc - Sibilia candidato alla Presidenza : adesso è ufficiale : I delegati assembleari della Lnd hanno candidato all’unanimita’ Cosimo Sibilia per le elezioni della Figc in programma il 29 gennaio. “Noi diamo rispetto a tutti ma vogliamo il rispetto di tutti. Perche’ la Lnd rappresenta il 34% del Consiglio federale e merita rispetto. Se volete il nuovo, io sono il nuovo: sono in questo mondo soltanto da un anno e ho ottenuto risultati straordinari”. Queste le parole del ...

Presidenza Figc - la Lega di A ancora senza candidato : 11 club lanciano Lotito - le ultime : Presidenza Figc – ancora nessun candidato per la Presidenza della Figc è venuto fuori dalla Lega di Serie A, che si aggiornerà quindi la prossima settimana. Queste le parole del commissario della Lega di A, Carlo Tavecchio: “E’ stata una giornata molto lunga. Per la prima volta dopo un po’ di tempo, la Lega ha proposto incontri con altre componenti. Tutti hanno hanno aderito all’invito e portato la propria opinione, non sono però ...

Tommasi candidato alla Presidenza della Figc : “c’è una barriera contro i calciatori” : La mia candidatura resta, a meno che non si trovi in queste ore una figura che prenda in mano il programma e lo porti avanti”. Cosi’ il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, ai microfoni di Radio 24 per il programma “Tutti convocati”. “Torniamo a parlare di un progetto sportivo con un input diverso dal passato, ho parlato delle seconde squadre da subito”, ha aggiunto l’ex centrocampista ...

Lega Pro unanime : Gravina candidato alla Presidenza della Figc : “L’assemblea ha approvato all’unanimita’ la mia piattaforma programmatica dando il proprio voto favorevole alla mia candidatura alla presidenza federale”. Cosi’ il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, a margine dei lavori dell’assemblea della Lega Pro in corso a Firenze. “Da questo momento quindi lavorero’ in queste 48 ore per completare questa piattaforma programmatica e presentare ...

