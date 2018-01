Politano al Napoli? Calciomercato news | il Sassuolo resiste e la Juventus si defila?

Pericolo per il Napoli - proposta super della Juventus per Politano : A due giorni dalla fine del mercato, la vicenda relativa a Matteo Politano sembra presentare un nuovo colpi di scena. A parlarne è Rai Sport, per la quale il Napoli deve fare i conti con l’improvviso ritorno della Juventus. Il club bianconero nelle scorse ore avrebbe chiesto al Sassuolo un giorno di tempo, e questo […] L'articolo Pericolo per il Napoli, proposta super della Juventus per Politano proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Napoli - Politano vuole l'azzurro : ma la Juventus fa sul serio : L'ad del Sassuolo e l'agente del giocatore hanno confermato la volontà dell'esterno. I bianconeri sono pronti a rilanciare

Politano AL NAPOLI? / Calciomercato news - schermaglie con la Juventus : partenopei su Han : POLITANO al NAPOLI? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. schermaglie tra i partenopei e i bianconeri, in ballo anche il cartellino di Han(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:41:00 GMT)

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - il Sassuolo pensa al sostituto : D'Alessandro in pole : Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. I bianconeri pronti ad alzare la loro offerta, i neroverdi cercano il sostituto(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta blocca Politano. Napoli beffato? : ... VIDEO, Napoli-Bologna 3-1: uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa , Video e Gol, Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio,

Politano-Napoli - tanti i motivi che spingono il calciatore a volere l’azzurro : Il Napoli non ha niente da temere dal repentino inserimento della Juventus per Matteo Politano. Il 24enne esterno offensivo del Sassuolo, tra i migliori in campo della sua squadra ieri nonostante la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta (match in cui ha colpito un palo con un bellissimo tiro a giro) avrebbe ribadito alla dirigenza del […] L'articolo Politano-Napoli, tanti i motivi che spingono il calciatore a volere l’azzurro ...

Sassuolo - Carnevali : “Politano vuole il Napoli ma non credo sarà l’ultima sua gara qui” : Matteo Politano spinge per andare al Napoli. A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà del giocatore è stato pochi minuti fa l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde ha rivelato il desiderio dell’ala degli emiliani: “Non credo sarà l’ultima gara di Politano. Ci sono tante voci, ma per il momento […] L'articolo Sassuolo, ...

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - la Juventus ha la carta Orsolini : Politano al Napoli? Calciomercato news, la Juventus ha la carta Orsolini: resta vivo il duello per il giocatore del Sassuolo fra partenopei e bianconeri(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:40:00 GMT)

Napoli-Juve - continua la battaglia anche sul mercato : contesa Politano : La Gazzetta dello Sport svela i dettagli del duello che Napoli e Juventus stanno disputando lontano dal terreno di gioco per Matteo Politano. Ecco alcuni passaggi del pezzo: 'Mentre Politano e il suo agente Davide ...

Calciomercato Serie A - il Napoli stringe per Politano : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna, vuole ...

