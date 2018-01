Polemiche Var in Figc E Ceccherini la prende con ironia

Var e arbitri - errori e Polemiche/ Serie A - domenica nera : anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto) : Var e arbitri, errori e polemiche. Per la Serie A una domenica nera: anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto). Le ultime notizie sulle sviste(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le Polemiche sul Var - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...

Crotone-Cagliari pareggio 1-1 tra le Polemiche sul Var : Crotone-Cagliari, ovvero il giorno nero della Var. Le tre decisioni prese dall'arbitro Tagliavento e dai suoi collaboratori al Var , D'Amato e Posado, , consultando la moviola in campo, non risultano ...

Fuorigioco Mertens? Impazzano le Polemiche Var dopo Atalanta-Napoli : juventini scatenati - frecciata di Gasperini : Fuorigioco Mertens? Impazzano LE polemiche – La prima partita del campionato dopo la sosta invernale si è da poco conclusa e già Impazzano le polemiche, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus. Nel mirino il goal vittoria concesso a Mertens in Atalanta-Napoli che ha permesso ai partenopei di volare momentaneamente a +4 sui bianconeri. L’attaccante belga scatta sul limite del Fuorigioco ma le immagini non sembrano chiarire se ...

De Santis : “Il Var aumenta le Polemiche e può far pensare alla malafede” : L’ex arbitro Massimo De Santis è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport academy” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito alle polemiche... L'articolo De Santis: “Il Var aumenta le polemiche e può far pensare alla malafede” su Roma Daily News.

De Santis : “Il Var aumenta aumenta le Polemiche e può far pensare alla malafede” : L’ex arbitro Massimo De Santis è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport academy” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito alle polemiche... L'articolo De Santis: “Il Var aumenta aumenta le polemiche e può far pensare alla malafede” su Roma Daily News.

Var e Polemiche : la Juve vince a Cagliari : 'Le spiegazioni che ho chiesto a Calvarese? Purtroppo non sono riuscito a ottenerle - dice Giulini nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport - Così non va bene, perché noi ci ...

Cagliari-Juventus e le Polemiche arbitrali : Varriale e Pistocchi scatenano il caos sui social [FOTO] : La 20^ giornata ha regalato la gara tra Cagliari e Juventus, successo dei bianconeri grazie ad una rete di Bernardeschi ma non sono mancate le polemiche per due episodi che si sono verificati nella parte finale della gara. In particolar modo nell’azione del vantaggio della Juventus, l’arbitro non ha fischiato la punizione su Pavoletti per la gomitata di Benatia, concesso il vantaggio ma la scelta è sbagliata, qualche minuto più tardi ...

Serie A - Corcione : 'È la stagione di Napoli e Juventus. Il mercato ci salvi dalle Polemiche sul Var' : Il campionato lascia tonnellate di chiacchiere e una verità incontrovertibile: è la stagione di Napoli e Juventus; le altre si sono progressivamente ritirate: una corsa a defilarsi che ha visto nella ...

Juventus vittoriosa a Cagliari tra mille Polemiche : Bernardeschi segna - ma poi “para” in area di rigore - il Var s’addormenta : 1/12 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Lazio - nuove Polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Coppa Italia - Atalanta-Sassuolo : Giacomelli al Var - non mancano le Polemiche : La gara di campionato tra Lazio e Torino ha portato più di qualche polemica, in particolar modo le scelte dell’arbitro Giacomelli, la furia dei biancocelesti è stata clamorosa soprattutto quella di Simone Inzaghi e Tare. L’arbitro nell’ultimo fine settimana non ha diretto nessuna partita ma non si tratta di un provvedimento, infatti Giacomelli scenderà in campo per gli ottavi di Coppa Italia tra Atalanta e Sassuolo come addetto ...

Spal - Borriello spazza via le Polemiche : "A gennaio resto - possiamo salvarci" : "Mi dispiace per quanto accaduto domenica: quel gesto era dettato solo dal nervosismo per la mancanza di risultati miei e della squadra". Attraverso Instagram , Marco Borriello chiede scusa ai propri ...

La testata delle Polemiche : esplode la rabbia della Lazio contro il Var : Nel posticipo del lunedì della 16esima giornata di serie A la Lazio perde l'occasione per avvicinarsi al quartetto di testa perdendo per 3-1 in casa col Torino. Ma sono forti le proteste dei ...