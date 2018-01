Più Europa | lavoro e welfare | le proposte della Cisl per le elezioni

Antibiotico-resistenza - allarme anche in Italia : tassi Più elevati in Europa : A seguito dell’allarme lanciato dall’Oms sull’Antibiotico-resistenza, i dati raccolti dall’Istituto superiore di sanità (Ar-Iss) rilevano che in Italia la resistenza agli antibiotici, per le specie batteriche sotto sorveglianza, si mantiene tra le più elevate in Europa: sul fronte dei Gram negativi, nel nostro Paese è diffusa soprattutto la specie batterica Klebsiella pneumoniae che è resistente a quasi tutti gli antibiotici ...

Influenza : Italia - Spagna - Irlanda e Lussemburgo i Paesi Più colpiti in Europa : I Paesi europei dove si è registrata una maggiore incidenza dell’Influenza nella settimana tra il 15 e 21 gennaio sono stati Italia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo: lo ha rilevato il Centro europeo per il controllo delle malattie, secondo cui stanno circolando insieme i ceppi A e B del virus. L’intensità nel nostro Paese è quindi alta ma al contempo in calo rispetto alla settimana precedente, cosa che indica che il picco è stato ...

Previsioni meteo lungo termine : sempre piu' conferme su importante fase invernale sull'Europa : Dopo i Giorni della Merla che quest'anno smentiranno la tradizione risultando decisamente miti sul nostro Paese (guarda qui il video), si preannuncia una partenza di Febbraio ben più di stampo...

Né Oxford - né Cambridge. E' Bologna l'università Più bella d'Europa : È l’università di Bologna la più bella d’ Europa. Lo ha stabilito una classifica di Times Higher Education Student, che mette l’ateneo de “la dotta” al primo posto della top ten. Perché se la qualità dell’insegnamento e l’offerta accademica sono requisiti fondamentali, troppo spesso si trascura il fattore estetico e la sensazione che si prova quando si ha la ...

Smog oltre i limiti : Torino - Milano e Napoli tra le città Più inquinate d'Europa : Torino, Milano e Napoli svettano fra le città europee più inquinate: le polveri sottili Pm10 superano, infatti, il valore limite di 20 microgrammi per metro cubo come media annua indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità per la salvaguardia della salute umana. E' quanto emerge da un'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa" fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report ...

Legambiente : 3 citta' italiane in testa alla classifica delle localita' piu' inquinate d'Europa! : Continuano a battersi record negativi di inquinamento in Italia: da quanto emerso dall'ultimo report di Legambiente, ci sono ben 3 città italiane in testa alla classifica delle città europee più...

Cosenza - grande spettacolo per l’inaugurazione del Ponte di Calatrava : è il Più alto d’Europa - “fatto di acciaio - cemento e tanto coraggio” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Altro che Stonehenge - la Sicilia e il Più ricco patrimonio archeoastronomico d’Europa : Su un'anonima roccia Siciliana detta "U Campanaro" (il campanaro), da qualche parte sul monte Arcivocalotto (nelle campagne di San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo), per circa 5.000 anni, ogni 21 di dicembre, il primo raggio di sole del mattino si è infilato silenzioso e precisissimo in un foro appositamente scavato senza che nessuno, neanche i mafiosi locali (di solito attentissimi a ciò che succede sul ...

TRENO DERAGLIATO/ L'esperto : le nostre ferrovie Più sicure d'Europa - il problema è un altro : Si cercano le responsabilità e le cause dell'incidente ferroviario di Pioltello. Per MARCO PONTI, esperto di sicurezza dei trasporti, le nostre linee sono tra le più sicure d'Europa

Crescono le auto elettriche in Europa. Sono Più di mezzo milione al 2017 : Una maggiore consapevolezza relativa agli effetti che le emissioni inquinanti hanno sul nostro pianeta, negli ultimi anni stanno spingendo i principali paesi del mondo a seguire una strada ben precisa che possa ridurre i livelli già preoccupanti di inquinamento con leggi più severe e incentivi rivolti ad aziende e privati che cercano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questa maggiore consapevolezza, negli ultimi anni, si è ...

Cosenza - la città del profondo Sud che si proietta nel futuro : domani l’inaugurazione del Ponte Calatrava - è il Più alto d’Europa [FOTO] : 1/8 ...

Crescono le auto elettriche in Europa. Sono Più di mezzo milione al 2017 : Una maggiore consapevolezza relativa agli effetti che le emissioni inquinanti hanno sul nostro pianeta, negli ultimi anni stanno spingendo i principali paesi del mondo a seguire una strada ben precisa che possa ridurre i livelli già preoccupanti di inquinamento con leggi più severe e incentivi rivolti ad aziende e privati che cercano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questa maggiore consapevolezza, negli ultimi anni, si è ...

in Italia l'Università Più bella d'Europa (secondo Times Higher Education) : "E' una delle più belle università d'Europa e forse del mondo", spiegano gli autori. Un primato che deriva dai tanti palazzi storici che ospitano le diverse sedi, dai suoi musei e dai suoi spazi ...

L'Università di Bologna è la Più bella d'Europa (secondo Times Higher Education) : L'Università di Bologna non è solo la più antica: è al primo posto nella top 10 di Times Higher Education, dedicata agli atenei più belli d'Europa.Lo segnala la stessa Alma Mater: la classifica si concentra sul valore culturale, artistico e estetico degli edifici e degli spazi universitari, e che vede Bologna in testa. "E' una delle più belle università d'Europa e forse del mondo", spiegano gli ...