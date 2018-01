Piazza Affari in lieve rialzo | brillano STM e Leonardo | FTSE MIB +0 | 08%

I titoli di Roma e Lazio in calo a Piazza Affari : (Teleborsa) - In caduta libera a Piazza Affari i titoli di A.S. Roma e S.S. Lazio . Il titolo del club giallorosso cede il 3,55%, mentre la squadra bianco celeste arretra del 2,96%. Le azioni delle ...

I titoli di Roma e Lazio in calo a Piazza Affari : In caduta libera a Piazza Affari i titoli di A.S. Roma e S.S. Lazio . Il titolo del club giallorosso cede il 3,55%, mentre la squadra bianco celeste arretra del 2,96%. Le azioni delle due squadre ...

Atlantia viaggia in lieve rialzo a Piazza Affari : Atlantia mostra un timido più a Piazza Affari . Il titolo viaggia in rialzo dello 0,15% scambiando a 26,94 euro per azione. Venerdì 26 gennaio è arrivato il via libera del Governo spagnolo all' OPAS ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credito Valtellinese : Brilla Credito Valtellinese , che passa di mano con un aumento del 4,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credito Valtellinese più ...

Piazza Affari : in acquisto STMicroelectronics : Effervescente l' azienda italo-francese di semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,43%. L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari inizia una nuova settimana (29 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macroeconomici provenienti dall'Eurozona. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Piazza Affari ancora in rialzo : Leonardo e Fca guidano la corsa : Intanto, da Venezia, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, a poche settimane dalle elezioni, vede segnali positivi per l'economia e sollecita chi aspira ad andare al governo a proseguire sulla ...

Stop Usa alla Philip Morris In fumo gli affari di Vacchi Il titolo Gima Tt va ko a Piazza Affari : Per il comitato di consulenti della Fda (la authority americana che controlla alimentari e farmaci) le tesi di Philip Morris che le nuove sigarette elettroniche IQOS facciano meno male di quelle tradizionali sono in gran parte non dimostrate. Per il colosso del tabacco Usa potrebbe voler significare dire addio al sostegno della Fda, anche se la commercializzazione del prodotto negli States non sembra a rischio. A Piazza Affari soffre Gima TT, ...

Piazza Affari chiude in rialzo - bene Fca e Leonardo : ...50 euro aggiornando al contempo un nuovo massimo storico a 1,55 euro spinto verso l'alto dalle parole del ministro francese dell'economia Bruno Le Maire, atteso peraltro a Roma la prossima settimana ...

Borse timide - a Piazza Affari brillano Fca e Leonardo : Il membro del direttorio della Bce Benoit Coeuré ha replicato: 'L'ultima cosa di cui il mondo necessita è una guerra valutaria'. "La volatilità non aiuta " ha aggiunto e se raggiungesse un livello ...

Piazza Affari : senza freni Molmed : Protagonista la società di biotecnologie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,57%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari torna a salire - bene banche e STM : "Draghi è stato bullish sulla crescita e dovish sulla politica monetaria", ha commentato Barclasy. Nel suo primo meeting 2018 la Bce ha confermato i tassi a zero e il timing del piano di QE. Sul ...

Piazza Affari torna a salire nonostante super-euro - bene banche e STM : "Draghi è stato bullish sulla crescita e dovish sulla politica monetaria", ha commentato Barclasy. Nel suo primo meeting 2018 la Bce ha confermato i tassi a zero e il timing del piano di QE.