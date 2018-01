Pericolo per il Napoli | proposta super della Juventus per Politano

Così la 'grande svista' delle app di jogging mette in Pericolo le basi militari : 'Una grande svista' sull'uso delle comuni app che tracciano i percorsi di jogging rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle basi militari americane, russe e cinesi sparse nel mondo. A definirla 'svista' è stato colui che l'ha scoperta, un ventenne australiano che studia sicurezza internazionale in medio oriente, Nathan Ruser, sentito dal Washington Post . Ma gli aspetti ...

“Transfert” - l’ultimo film di Massimiliano Russo : angoscia e perdita di equilibrio in un Pericoloso gioco di specchi : “Basta guardare qualcuno in faccia un po’ di più, per avere la sensazione alla fine di guardarti in uno specchio.” – Paul Auster Il giovane regista e sceneggiatore Massimiliano Russo, catanese, ha presentato “Transfert”, il suo ultimo film coraggiosamente autoprodotto e premiato agli Onirios Award. Da maggio 2017 è distribuito nelle sale italiane. Il […]

Antisemitismo in Europa - il Papa lancia l'allarme : 'Il Pericolo è l'indifferenza' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - L'Antisemitismo dilaga in tutta Europa. I sondaggi indicano un aumento del fenomeno e Papa Francesco lancia l'allarme, 'il nemico contro cui lottare non e' ...

Giulia Bongiorno : "I migranti sono un Pericolo per le donne" : Ma aggiunge: 'Rivendico una coerenza politica: a me ha offerto la candidatura Fini nel 2006. Poi che Fini abbia fatto una serie di percorsi, a me interessa poco, io sono un soldato, è lui che ha ...

Giulia Bongiorno : I migranti sono un Pericolo per le donne : I migranti sono un pericolo per le donne. Ne è convinta Giulia Bongiorno, avvocato di Giulio Andreotti ed ex parlamentare finiana, ora arruolata come capolista nella 'nuova' Lega di Matteo Salvini. "Alcuni di questi soggetti - dice su Skytg24 nel corso programma di Maria Latella - provengono da territori in cui la donna è considerata essere inferiore, nelle loro case vi sono violenze e abbiamo importante anche ...

Giulia Bongiorno : 'L'immigrazione mette in Pericolo le donne' : In politica è stata con Gianfranco Fini e Mario Monti. Ora, eccola con la Lega. L' ex leader di An le spalancò le porte del Parlamento sotto le insegne del PdL, mentre il senatore a vita la accolse ...

Vaccini - il ministro Lorenzin : “Da Salvini parole Pericolose per la prevenzione e la salute” : “Salvini non riesce proprio a dire qualcosa di scientifico. Oggi ha affermato pubblicamente che i 10 Vaccini del #decretoVaccini non sono tutti sicuri e che l’Italia è un laboratorio sperimentale. Ha addirittura sposato le tesi complottistiche del Movimento 5 Stelle sulla grande ‘Spectre’ delle multinazionali del farmaco”. Lo afferma su Facebook la ministra della Salute e leader di Civica popolare Beatrice Lorenzin, ...

Pericolo armi nucleari : non c'è solo la Corea del Nord : Si tratta, però, degli unici due Stati al mondo tenuti, in base ai Trattati START , a sottoporsi a periodiche ispezioni pubbliche. Fino agli anni '90 esisteva un sostanziale equilibrio e l'atomica ...

Influenza senza fine : il Pericolo del virus australiano Video : L'inizio del 2018 ha portato con sé una grande epidemia di #Influenza che ha messo letteralmente in ginocchio milioni di persone e, di conseguenza, ha anche creato numerosi disagi a livello ospedaliero. Sono molte infatti le strutture mediche che si sono trovate in grande difficolta' nel gestire i soggetti affetti dal virus Influenzale, proprio a causa dell'elevato sovraffollamento. Adesso che il picco sembrerebbe essere passato e cominciano a ...