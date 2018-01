Pensione | come verificare i propri contributi

Pensione - come controllare i contributi : ecco l'Estratto conto contributivo : I contributi che ogni anno versano migliaia di lavoratori, sono delle somme di denaro che i singoli individui versano all'Inps, l'Istituto per la Previdenza sociale, che che rientrano nell'ambito delle...

In Pensione 7 anni prima : come funziona l'isoPensione : Non tutti lo sanno, ma esiste uno scivolo pensionistico chiamato isopensione, che permette ai lavoratori di andare in pensione con 7 anni di anticipo. Questa misura, introdotta...

PATRIZIO OLIVA/ "Russo o Cammarelle non saranno mai come me - hanno pensato alla Pensione..." (Domenica In) : PATRIZIO OLIVA, l'ex boxeur scatenato: entra in polemica con Marco Tardelli per le Universiadi del 2019 e stuzzica Clemente Russo e Roberto Cammarelle. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Dell'Utri come Contrada : la Procura generale di Caltanissetta chiede la sosPensione della pena : Svolta nel caso Marcello Dell'Utri. Nell'aula della corte d'appello di Caltanissetta la Procura generale si schiera a favore della revisione della sentenza di condanna per concorso esterno in ...

Pensioni - metodo nuovo per andare prima di 7 anni. IsoPensione - per chi e come : Il provvedimento vale per i lavoratori di aziende private con più di quindici dipendenti che sono coinvolte in piani di ristrutturazione e che hanno la necessità di operare scremando la forza lavoro

Pensioni come andare 7 anni prima con l'IsoPensione : Il provvedimento vale per i lavoratori di aziende private con più di quindici dipendenti che sono coinvolte in piani di ristrutturazione e che hanno la necessità di operare scremando la forza lavoro

Come andare in Pensione 7 anni prima - le novità della Legge di Bilancio : andare in Pensione 7 anni prima? C’è una nuova possibilità grazie alla Legge di Bilancio che ha ampliato fino a 7 anni l’isoPensione, una misura di prepensionamento introdotta dalla Legge Fornero che consentiva ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro legata a motivi di esubero, sino a un massimo di 4 anni. L’isoPensione è una prestazione a sostegno del reddito, e non una Pensione anticipata, anche se corrisponde ...

Pensione anticipata - come si centra dal 2018 e novità Legge di Bilancio Video : Ancora un nulla di fatto per l’accordo tra Governo e sindacati in materia previdenziale. L’incontro di sabato scorso, se mai ci fossero stati dei dubbi, sembra aver sancito la rottura tra l'Esecutivo e la CGIL, uno dei tre sindacati che costantemente siedono al tavolo delle trattative. Diversa e più accondiscendente la posizione di UIL e CISL, ma l’intesa appare ancora lontana. L'appuntamento adesso è posticipato a domani 21 novembre, data in ...

Come andare in Pensione con le novità della manovra 2018 : Che l’aspettativa di vita farà salire l’età pensionabile a 67 anni è un dato ormai assodato ma che non influirà su quanti andranno in pensione nel 2018. Per loro le regole restano le...

Riscatto della laurea - ecco come usare gli anni di studio per andare in Pensione : Il Riscatto della laurea consente di valorizzare ai fini pensionistici il periodo passato all’università o in una scuola equivalente. E' possibile riscattare i diplomi universitari...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra Video : = Mobile === Mobile Quando si parla di eta' pensionabile la misura che si tira in ballo è la #Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’eta' stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono ...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra : Quando si parla di età pensionabile la misura che si tira in ballo è la Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’età stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono sia l’Ape sociale che l’Ape volontario, anche se quest’ultimo ancora deve partire. Che ...