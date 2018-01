PCRilasciato Hoxs64 v1 0 9 7 | l’emulatore del Commodore 64 ritorna con un nuovo

: [PC]Rilasciato Hoxs64 v1.0.9.7 :l'emulatore del Commodore 64 ritorna con un nuovo aggiornamento - GAMESANDCON : [PC]Rilasciato Hoxs64 v1.0.9.7 :l'emulatore del Commodore 64 ritorna con un nuovo aggiornamento -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il vecchio home computer64,uscito nel lontano 1982,può rivivere sui nuovi pc grazie all’emulatorecreato da David Horrocks.Rispetto ai normali emulatori disponibili sul web,si presenta più stabile e con il supporto di molti file come D64 ,G64 ,P64, FDI, TAP, PRG, P00 e T64.Inoltre permette di configurare tastiera e joystick e di emulare l’unità floppy diskVIC-1541. Caratteristiche Ciclo basato su CPU, CIA, VIC e SID. 1541 Floppy Disk. Piastra di registrazione. Modalità schermo intero. Tastiera e joystick configurabili. Supporto file D64 G64 P64 FDI TAP PRG P00 T64. Changelog L’intero changelog è disponibile a questo indirizzo Guida Utilizzare File / Auto Load per caricare un file di gioco. Attiva la modalità a schermo intero Combinazione di tasti Alt Enter. Devi essere in modalità finestra per accedere al menu. Opzioni della ...