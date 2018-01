Paura per Giletti : sospende puntata di 'Non è l'arena' per malore : Ieri, 28 gennaio 2018, la puntata del programma televisivo intitolato 'Non è l'arena' è in onda sul canale La7 è stata sospesa a causa di un malore del conduttore Massimo Giletti. Cos'è successo esattamente: Giletti ha avuto un malore È successo mentre il programma era in onda: a quanto pare il presentatore Massimo Giletti ha dovuto mandare in onda un servizio che non era previsto nella scaletta per poter lasciare la trasmissione e sospendere la ...

A Gent - città aperta e plurale ma europea. Per questo fa Paura ai musulmani : [English version] “Be careful, please”, Stai attenta, ti prego, mi dice un’amica da Gaza. “It’s dangerous”, E’ pericoloso. “Be careful. You’ll get in trouble”, Finirai nei guai, mi dice un amico dall’Iraq. “We are worried for you”, mi dice un altro amico ancora dalla Siria. Siamo in ansia per te. Sono frasi che mi dicono spesso. Ma non quando sto per andare al fronte: ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo demolisce : sorpresa alle urne - perché hanno Paura di votare M5s : Secondo tutti i sondaggi il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia, anche grazie al suicidio del Pd che continua ad auto-sabotarsi. Sulla scalata , difficile, del candidato premier Luigi Di ...

Dalla Paura dei clown di Johnny Depp a quella per i temporali di Madonna : ecco le fobie più assurde di 17 Vip : Inarrivabili, potenti, ricchi, famosi. Eppure, anche loro hanno fobie alquanto particolari, al limite del ridicolo. Soprattutto se paragonate a come vengono visti dall’opinione pubblica. Dopo aver visto le fobie assurde dei dittatori, in questo articolo vediamo le fobie più assurde dei Vip. Scoprite se c’è anche il vostro attore, cantante, sportivo, showman o showgirl preferito/a. ecco le fobie più assurde dei Vip ecco la lista delle fobie più ...

Emergenza in Francia - Paura a Parigi : il picco della Senna è atteso per domani sera : La Senna continua a crescere, con il picco atteso per domani sera, ma la situazione migliora a Parigi. Lo ha riferito Vigicrues, il servizio francese di monitoraggio della piena dei fiumi, secondo cui se ieri il picco della Senna era previsto tra i 5,8 ed i 6 metri, oggi la previsione è stata indicata in 5,9 metri, un livello che sarà raggiunto non prima di domani sera. Secondo le autorità, la Senna sta aumentando in maniera più lenta di quanto ...

Trump ha Paura degli squali. Le associazioni per la loro salvaguardia stanno ricevendo donazioni a suo nome : La paura di Donald Trump per gli squali ha dato vita una raccolta fondi a favore di questa specie marina. A rivelare questa sua fobia era stato lui stesso, dal suo account Twitter nel 2013: "Scusate ma non sono un fan degli squali". La questione è tornata ad essere al centro dell'attenzione pubblica dopo le dichiarazione dell'attrice pornografica Stormy Daniels e da quel giorno le associazioni che si occupano della salvaguardia degli ...

Alpinismo : Paura per Tomek Mackiewicz ed Elisabeth Revol - bloccati a 7400 sul Nanga Parbat : Sono ore di grande apprensione per le sorti di due noti alpinisti che si trovano in alta quota sul Nanga Parbat, la nona montagna più alta della Terra con i suoi 8126 metri s.l.m situata in...

'Ho il cancro ma non ho Paura. È una sfida difficile per me e per tutti i sistemi sanitari' : Di fronte ai colleghi ha espresso la speranza che i medici di tutto il mondo, i sistemi sanitari nazionali di tutto il mondo, possano collaborare come una comunità, per garantire ai pazienti le ...

Maltempo in Francia - Paura a Parigi per la piena della Senna | Foto : Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto Per salvaguardare le opere, il Louvre ha deciso di spostarne alcune in zone sicure Continua a leggere L'articolo Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

Filippine : tanta Paura per l'eruzione del vulcano Mayon - in fuga oltre 50.000 persone : Sale la paura nelle Filippine, si risveglia il vulcano Mayon. In fuga oltre 50.000 persone. tanta apprensione nelle Filippine, dove oltre 56.000 persone sono fuggite dai vari villaggi che sorgono...