Paolo De Luca presenta il suo libro sul populismo in Europa

Quelli che il calcio – Quindicesima puntata del 28/01/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quindicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La tredicesima puntata (trasmessa più di un mese fa, il 17 dicembre, nonostante si siano […] L'articolo ...

Un fidanzato per mia moglie - una commedia con Luca e Paolo stasera in tv : ... Luca Bizzarri , Ale & Franz , in Un fidanzato per mia moglie è fissato per stasera in tv alle ore 21.15 sugli schermi di Rai 2, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming su ...

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE/ Su Rai 2 il film con Luca e Paolo (oggi - 24 gennaio 2018) : Un FIDANZATO per mia MOGLIE, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Geppi Cucciari, Luca e Paolo, alla regia Davide Marengo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:46:00 GMT)

Quelli che il calcio – Quattordicesima puntata del 21/01/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quattordicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La tredicesima puntata (trasmessa più di un mese fa, il 17 dicembre, nonostante si siano ...

Immaturi – La serie : il ritorno al liceo di Luca e Paolo e Ricky Memphis : In prima serata su Canale 5 a partire dal 12 gennaio arriva Immaturi – La serie, la fiction in otto puntate tratta dal film cult Immaturi. Paolo Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, ...

Luca Laurenti - gaffe ad Avanti un Altro/ Anticipa la risposta : Paolo Bonolis prima si arrabbia - poi... : Luca Laurenti, gaffe ad Avanti un Altro: il comico Anticipa la risposta, Paolo Bonolis prima si arrabbia, poi... Le ultime notizie sul siparietto andato in onda oggi su Canale 5(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Cast e personaggi di Immaturi – La serie - il film diventa una fiction con Daniele Liotti - Ricky Memphis e Luca e Paolo : Sono molti i nomi famosi che interpretano i personaggi di Immaturi - La serie, fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello, alla sua prima esperienza da regista televisivo: da Daniele Liotti a Luca e Paolo, quello della serie si può a tutti gli effetti definire un Cast corale. Basata sullo stesso soggetto dell'omonimo film di Genovese del 2010, Immaturi - La serie racconta la (dis)avventura di sei ex compagni di scuola che ...

Luca e Paolo in Immaturi – La serie sono di nuovo Piero e Virgilio : cosa cambia rispetto al film? : Non sarà una grossa sorpresa vedere Luca e Paolo in Immaturi - La serie: il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu aveva infatti preso parte anche all'omonimo film del 2011, diretto da Paolo Genovese. Nella fiction, i due saranno nuovamente Piero e Virgilio, anche se non saranno esattamente i personaggi che abbiamo già conosciuto in passato. Interpretato da Luca Bizzarri, Piero è un dj radiofonico notturno, single incallito. ...

“Immaturi-La serie” dal cinema alla Tv. Nel cast Ricky Memphis - Luca Bizzarri - Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore : Dal 12 gennaio in prima serata su Canale 5, arriva “Immaturi-La serie”, la fiction in 8 puntate tratta dal film cult “Immaturi”. Paolo Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, quindi, ...

Quelli che il calcio – Tredicesima puntata del 17 dicembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Dodicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. L’undicesima puntata ha totalizzato 1.447.000 spettatori e uno share del 8,12% in Quelli che ...

Rai2 - novità 2018 : torna il talk politico - nuovo show per Luca e Paolo con Mia Ceran. Albano a The Voice : Annalisa Bruchi Andrea Fabiano ha iniziato a metterci del proprio. A pochi mesi dal suo passaggio alla direzione di Rai2 (prima infatti guidava la rete ammiraglia del servizio pubblico), il dirigente ha reso note alcune delle principali novità che nel 2018 caratterizzeranno il palinsesto del secondo canale. Confermato il (già previsto) ritorno di The Voice, annunciati un nuovo talk d’approfondimento ed un programma d’attualità con ...