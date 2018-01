Cultura : Cisl - Palermo capitale sia occasione di rinascita : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Palermo, senza dubbio per le sue bellezze artistiche e monumentali, merita di essere la capitale della Cultura italiana, ma ci auguriamo che da oggi parta per il territorio un vero e proprio progetto di rinascita non solo Culturale ma anche sociale ed economico". A co

Palermo capitale cultura - 4 'P' nel logo : 12.15 Cerimonia di apertura per Palermo capitale della cultura 2018 alla presenza del premier Gentiloni al teatro Massimo della città.Dove è stato svelato il logo disegnato per l'occasione con 4 P. La "P" è declinata nelle lingue di chi ha gettato le fondamenta di Palermo:arabo,fenicio,ebraico e greco scritte sulla stele della Zisa.Quattro sono i canti del Sole,quattro le sante della capitale del Mediterraneo di oggi. "Questa è una occasione ...

Cultura : Musumeci - Palermo capitale riconoscimento meritato : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Ognuna delle comunità siciliane ha qualcosa da esprimere. Per Palermo è un riconoscimento assolutamente meritato. La Regione vuole fare la sua parte, abbiamo già parlato con l’assessore regionale al Turismo Pappalardo e con il sindaco Orlando, a valere sul fondo delle

Cultura : logo Palermo capitale realizzato da nipote Ciprì : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Si chiama Sabrina Ciprì, nipote del regista Daniele Ciprì, ed è una giovane palermitana di 22 anni, studentessa dell'Accademia delle Belle arti, l'ideatrice del logo per Palermo Capitale della Cultura. "La scelta del lgo è stata fatta in accordo con l'Accademia belle a

Migranti : Orlando - Giulia Bongiorno? Non tutti degni di Palermo capitale cultura : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Credo che questo cambiamento che si sta realizzando a Palermo serva a fare la differenza. Scopriremo che non tutti i palermitani sono degni di una Palermo Capitale della cultura...". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando replica a distanza all'avvocato Giulia Bo

Sicilia - oggi al via Palermo capitale Italiana Cultura 2018 : Palermo, 29 gen. (askanews) Si svolgerà stamani al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, la cerimonia d'apertura di Palermo Capitale Italiana della ...

Sicilia - oggi al via Palermo capitale Italiana Cultura 2018 : Palermo, 29 gen. (askanews) - Si svolgerà stamani al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, la cerimonia d'apertura di Palermo Capitale Italiana della ...

Acqua : turnazione a Palermo - Federalberghi 'pessimo biglietto per Capitale cultura' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Restiamo in attesa di capire come evolverà la situazione e ci auguriamo la massima attenzione a livello nazionale. Il rischio è che la crisi idrica e la conseguente turnazione dell'Acqua diventino un boomerang per una città che si sta proiettando in circuiti internazi

Capitale cultura 2018 - Gentiloni e Franceschini a Palermo il 29 : Roma, 19 gen. (askanews) Questa mattina il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, Claudio Gentiloni che gli ha confermato la sua presenza, ...

Palermo : Capitale della Cultura - Dacia Maraini presidente comitato scientifico : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Si è insediato oggi, presso la Sala Sciascia di Palazzo Comitini, sede della città metropolitana di Palermo, il comitato di pilotaggio del progetto 'Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018'. A comporlo sono il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, l'assessore all

L’anno di Palermo - capitale della cultura 2018 : Quello che è appena iniziato per Palermo si prospetta un anno ricco, impegnativo, bellissimo e stimolante: la città è stata nominata capitale Italiana della cultura 2018. A convincere la giuria, oltre al valore artistico della città, è stato il progetto di rinnovamento e rivalutazione turistica presentato per la candidatura, e considerato – come recita la motivazione ufficiale – «originale, di elevato valore culturale, di grande ...

Palermo : illuminazione tricolore per celebrare Capitale della Cultura 2018 : Palermo, 23 dic. (AdnKronos) - Alcuni luoghi simbolo di Palermo saranno illuminati con i colori della bandiera italiana, il 31 dicembre e il 1 gennaio, per celebrare Palermo Capitale della Cultura 2018. La particolare illuminazione riguarderà Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, il Teatro Massimo e