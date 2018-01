Ostia | anche il PD coinvolto nell' inchiesta sul clan Spada

Maxi-blitz a Ostia contro il clan Spada : 32 arresti per mafia - c'è anche l'aggressore dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi : Un'operazione contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Nei confronti dei soggetti arrestati, la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Capi e affiliati sono ritenuti "responsabili, tra ...

Baby gang in azione anche a Ostia : Roma, 18 gen. (askanews) Terrorizzato ha chiamato il NUE per chiedere aiuto, perché gli avevano sparato addosso, il ragazzo egiziano che, insieme ad un amico, era in un parco pubblico ad Ostia, sul ...

Bruciati cassonetti ad Ostia - a fuoco anche baracche : Roma, 24 dic. (askanews) Diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono stati Bruciati nella notte ad Ostia. Gli accertamenti vengono svolti dai carabinieri. I vigili del fuoco hanno effettuato ...

Controlli a Ostia - numerosi arresti. Anche esponente Fasciani : Roma, 16 dic. (askanews) Continua, senza soluzione di continuità, il massiccio impegno dei Carabinieri del Gruppo di Ostia nell'attività di controllo del territorio con numerosi servizi preventivi e ...

Aggressione Ostia - secondo arresto : anche per lui aggravante mafiosa : L'uomo ha precedenti per droga e secondo gli inquirenti è da anni vicino al clan Spada. secondo quanto accertato dai carabinieri e dal pm Giovanni Musarò, Ruben Alvez Nelson Del Puerto avrebbe ...

Ostia - operazione antidroga : si cercano anche armi - : Dopo i fatti degli ultimi giorni, sono in corso controlli nella città dove potrebbe essersi interrotta la "pax" tra i clan. L'ex procuratore antimafia Roberti: "L'esercito non è la soluzione, serve la ...

'Se serve a Ostia arriverà anche l'esercito' (Virginia Raggi) : Roma, 25 nov. (askanews) Ad Ostia si continua a sparare e 'se serve' arriverà 'anche l'esercito'. La sindaca di Roma Virginia Raggi, a 'L'intervista' di Maria Latella, su Skytg24 ha sottolineato: '...

Il Movimento 5 stelle a Ostia ha vinto anche grazie ai voti della sinistra : Il Movimento 5 stelle porta a casa al ballottaggio il Municipio X di Roma, quello del litorale di Ostia, tornato al voto dopo due anni di commissariamento dell'ente per infiltrazioni mafiose, in seguito alle indagini sul 'Mondo di Mezzo'. Giuliana Di Pillo si appresta ad aggiudicarsi la tornata elettorale con un risultato attorno al 60% delle preferenze: andrà ad aggiungersi agli altri 11 presidenti pentastellati, il ...

