Ore di lavoro | i dipendenti pubblici italiani sono gli ultimi in Europa

Lavoro - italiani poco stakanovisti per media Ore ma su performance incidono i dipendenti pubblici : Gli italiani sembrano poco stakanovisti e si piazzano al penultimo posto in Europa per media di ore lavorate la settimana. A rilevarlo i dati di Eurostat secondo i quali un lavoratore dipendente a tempo pieno in Italia lavora in media 38,8 ore la settimana, circa un’ora e mezza in meno della media europea. Tra i lavoratori indefessi invece gli inglesi, che registrano una media di 42,3 ore la settimana. Gli ultimi in classifica sono i danesi con ...

Incidente sul lavoro nel Napoletano - morto l'operaio schiacciato dall'ascensOre : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Non ce l'ha fatta l'operaio schiacciato dall'ascensore l'altro giorno in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano. Vincenzo Stassi, 27 anni di Somma Vesuviana, è morto dopo il ...

Ivrea - dà del ricchione al datOre di lavoro. Lui chiede 30mila euro di risarcimento : Si è lasciata scappare una frase offensiva nei confronti del datore di lavoro. Lui ha deciso di portarla in tribunale, dove ha chiesto un risarcimento di 30mila euro. Una ragazza apprendista parrucchiera di Ivrea ha scritto su Facebook un commento in un post sul profilo della collega, "Fagli causa a quel ricchione", in cui si riferisce proprio al suo maestro e superiore.Il datore di lavoro, che è gay e ha interrotto subito il ...

Incidente treno : vicequestOre Napoli - a lavoro con droni e scansione 3D binari : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Attrezzature all'avanguardia e droni, ci sono i migliori strumenti della Polizia di Stato in campo per cercare di chiarire quanto è accaduto ieri mattina, lungo la tratta regionale in cui si è verificato il deragliamento di un treno trenord che ha provocato - un chilome

Holly Marie Combs contro il reboot di Streghe : “Non toccate le sOrelle Halliwell e il nostro duro lavoro” : Holly Marie Combs non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro l'annunciato reboot di Streghe. L'ex interprete di Piper Halliwell nel franchise originale ha criticato la mossa di The CW, il network su cui andrà in onda il nuovo Streghe, il cui pilot è stato ordinato proprio nelle ultime ore. Le parole di Holly Marie Combs suonano come una denuncia e un invito a non toccare la storia delle sorelle Halliwell - facendo un sottile riferimento ...

Frasi ironiche sulla vita - sull’amOre - sulle donne - sugli uomini - sull’amicizia - sulla gente e sul lavoro : Siete alla ricerca di Frasi ironiche e aforismi? Eccone un bel po’ da utilizzare in qualsiasi contesto preferiate. Nei paragrafi che seguono rassegneremo un mucchio di Frasi ironiche sulla vita, sulle donne come sugli uomini, sulla gente in generale, sul lavoro senza dimenticare Frasi ad effetto e aforismi simpatici sull’amore. Ce n’è per tutti i gusti ed esigenze. Frasi ironiche sulla vita: ecco qualche idea Difficile circoscrivere l’utilizzo ...

Maria Emilia Mazza - ricercatrice : "Lavoro per trovare una cura su misura per il tumOre al polmone" : Uno degli approcci più promettenti per il trattamento del tumore al polmone è rappresentato dall'immunoterapia che mira a stimolare il nostro sistema immunitario, e in particolare i linfociti T, contro le cellule neoplastiche. Non ancora però in tutti i pazienti si riscontra un effettivo funzionamento di tale terapia. Il mancato risultato può essere dovuto a un malfunzionamento dei geni che regolano l'attivazione ...

Lavoro - siete al computer fino a 16 Ore al giorno? Potreste ammalarvi di tecnostress : E’ sotto gli occhi di tutti. Le professioni moderne sono quasi tutte digitali. L’informazione è la materia prima che si compra e si vende ogni giorno in un mercato enorme di info-lavoratori e info-imprenditori connessi a Internet e social network. Alcuni trascorrono fino a 16 ore di fila con uno schermo: computer, cellulare e tablet. Lavorano anche di notte e perfino nei week end, come è emerso nella ricerca “Il tecnostress nel Lavoro digitale” ...

L'INTERVISTA " Il senatOre Romano traccia il bilancio di cinque anni di mandato : ecco il lavoro svolto - ma sono i cittadini i nostri giudici : Votare in Commissione o in Aula non significa automaticamente e passivamente seguire una indicazione politica già preordinata, ma rappresenta l'esito di scelte molto spesso non facili dove possono ...

Lavoro migliOre negli USA? Secondo una ricerca è il "data scientist" : Qual è il Lavoro migliore che si possa desiderare negli Stati Uniti? Data scientist oppure ingegneri. E' questo l'esito di una ricerca condotta dalla rivista U.S. News & World Report, basata sui dati del Bureau of Labor Statistics. Ad ogni tipologia di Lavoro è stato associato un indice di soddisfazione professionale - tenendo conto anche dello stipendio - e così è stata definita una graduatoria. Classifica del Lavoro miglioreCome ...

Legge 104 - quali sono gli obblighi del datOre di lavoro : Torniamo ad occuparci della Legge 104 per trattare, non dei diritti e delle agevolazioni di chi ne usufruisce, ma dei doveri del datore di lavoro verso questi lavoratori. Vediamo nel dettaglio quali sono. Agevolazioni per lavoratori con la Legge 104 Chi usufruisce della Legge 104 è una persona con disabilità grave o parente/famigliare di un disabile grave e può godere delle seguenti agevolazioni: permessi lavorativi retribuiti, rifiuto di ...

Una giornata particolare : il capolavoro di EttOre Scola al teatro : Fuori il mondo, la Storia, di cui ci arriva l'eco dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti: per Gabriele, per ...