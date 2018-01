OMS | sono mezzo milione le infezioni antibiotico-resistenti nel mondo

: RT @Agenzia_Ansa: #Oms, allarme infezioni: oltre mezzo milione di casi sono resistenti agli #antibiotici - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: #Oms, allarme infezioni: oltre mezzo milione di casi sono resistenti agli #antibiotici - FlorianaMissori : RT @Agenzia_Ansa: #Oms, allarme infezioni: oltre mezzo milione di casi sono resistenti agli #antibiotici - mdicarne : RT @Agenzia_Ansa: #Oms, allarme infezioni: oltre mezzo milione di casi sono resistenti agli #antibiotici - scafato : @CarloRienzi Le misure efficaci sono ben evidenziate dall'OMS e proposte nell'European Alcohol Action Plan a cui l'… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Nonostante l’enorme diffusione di informazioni sbagliate che spesso vengono diffuse sul web attraverso fake news, è innegabile come i progressi fatti in ambito medico abbiano consentito agli esseri umani di aumentare la propria aspettativa di vita, salvando milioni di vite e creando medicinali in grado di trattare patologie che un tempo provocavano la morte di tante persone. Gli antibiotici, ad esempio, consentono di curare patologie di vario genere evitando di mettere a rischio la salute delle persone, ma è da tempo che al centro dell’attenzione c’è quello che viene considerato un rischio sempre più presente per la salute pubblica globale. Parliamo di particolari casi in cui lein grado di resistere ai più comuni antibiotici, un problema che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità riguarda oggi almenomilioni di casi nel, ...