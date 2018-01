Oltre 300 000 infortuni sportivi ogni anno | altrettante indisponibilità per motivi di

Presentata 'Albenga in scienza' : Oltre 2.300 prenotazioni e 260 studenti : Sauro); Gioco dell'oca con le particelle, la scoperta del Bosone di Higgs (sede Liceo via Dante); Il mimetismo in natura; Alimentazione; Farmacia in pillole e cosmesi; Giochiamo con la scienza: ...

Pmi : Oltre 14mld minibond - 300 emissioni : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - A fine 2017 il numero di emissioni di minibond ha raggiunto quota 300 per un controvalore di oltre 14 miliardi di euro, per l'esattezza 14 miliardi e 338 milioni di euro. Anche ...

Pmi : Oltre 14mld minibond - 300 emissioni : ROMA, 19 GEN - A fine 2017 il numero di emissioni di minibond ha raggiunto quota 300 per un controvalore di oltre 14 miliardi di euro, per l'esattezza 14 miliardi e 338 milioni di euro. Anche se la ...

Pmi : Oltre 14mld minibond - 300 emissioni : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - A fine 2017 il numero di emissioni di minibond ha raggiunto quota 300 per un controvalore di oltre 14 miliardi di euro, per l'esattezza 14 miliardi e 338 milioni di euro. Anche ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Apertura verso la Russia : soltanto 111 bocciati - delegazione con Oltre 300 atleti? : Durante l'attuale stagione invernale, il gruppo selezionato di atleti russi ha subito i test più severi in tutto il mondo, come raccomando dal gruppo di lavoro antidoping pre-Giochi '.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Apertura verso la Russia : soltanto 111 bocciati - delegazione con Oltre 300 atleti? : Il CIO aveva incaricato una Commissione Esecutiva di valutare gli atleti russi pre-iscritti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il direttivo doveva verificare l’eventuale coinvolgimento degli atleti con il sistema doping di Stato che ha portato all’esclusione della Russia dai Giochi. L’esito è sorprendente: dei 500 pre-iscritti ne sono stati bocciati soltanto 111, i restanti 389 rispettano i requisiti richiesti dal ...

Oltre 7.300 posti per i senza fissa dimora : ...concetto di accoglienza ha costruito una rete e un sistema di collaborazione tra pubblico e privato capace di prendere in cura e provvedere a reinserire nel tessuto sociale cittadino il vasto mondo ...

Fiera dell'Epifania - L'Aquila pronta ad accogliere Oltre 300 bancarelle. Il Percorso e la Viabilità : L'Aquila - Saranno 330, a fronte di 504 richieste, le bancarelle che daranno vita alla 70esima edizione della Fiera dell'Epifania, che si svolgerà, come di consueto, giovedì 5 gennaio. La manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è organizzata grazie ad un lavoro di squadra, che vede insieme il Comune dell’Aquila, attraverso gli assessorati al Commercio e alle Opere Pubbliche, ...

Montagna - Soccorso Alpino FVG : record nel 2017 con Oltre 300 interventi : “Per il servizio regionale e’ stato un anno molto impegnativo“, spiega Vladimiro Todesco, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg, in riferimento all’attività 2017. “Per la prima volta nella nostra storia gli interventi di Soccorso superano le 300 unita’: 306, per un totale di 357 persone soccorse, 1250 giornate/uomo (oltre 8000 ore di lavoro) e 42 vittime recuperate (34 nel ...

(VIDEO) Roma - sequestrati Oltre 300 kg di “botti” illegali : Proseguono senza sosta i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare la vendita di artifici e giochi pirotecnici illegali ovvero per il cui acquisto è richiesto il porto d’armi, immessi in commercio al di fuori dei canali autorizzati. Nel corso delle operazioni messe a segno in varie zone della Capitale e della […] L'articolo (VIDEO) Roma, sequestrati oltre 300 kg di “botti” illegali sembra essere ...

Catastrofi naturali - la Swiss Re : nel 2017 danni per Oltre 300 mld di dollari : L'ultimo nelle Filippine con almeno 250 morti. Nel 2016 il conto si era fermato a 188 miliardi. A pesare sono stati gli ultimi sei mesi, una estate nera dove uragani e incendi hanno colpito alcune tra ...

Oltre 300 ospiti alla cena di Beneficenza del Comitato Chianelli : (UNWEB) PERUGIA " Sono stati Oltre 300 gli ospiti della tradizionale cena di Beneficenza "È Natale regala un sorriso" organizzata dal Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" all'Hotel Brufani di ...

Migranti - Oltre 300 salvati nel Canale di Sicilia : E' previsto per domani mattina alle 8 l'arrivo nel porto di Pozzallo, nel ragusano, della nave Aquarius con 320 Migranti a bordo. Già in moto la macchina dell'accoglienza per accogliere i profughi ...

Renzi 'Di Maio folle - vuole tagliare pensioni da 2.300 euro'. M5s frena 'Ci riferiamo a quelle Oltre i 5mila' : ROMA - È polemica, questa volta, sulle pensioni d'oro. Il nuovo scontro tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico nasce da un annuncio di Luigi Di Maio durante una trasmissione radiofonica nella ...