Olio extravergine d’oliva | uno scrigno di virtù benefiche

: RT @SolAgrifood: Evoo Days 2018: il forum per la formazione della filiera dell'olio extravergine di oliva - pressVRfiere : RT @SolAgrifood: Evoo Days 2018: il forum per la formazione della filiera dell'olio extravergine di oliva - santonesvapo : Vellutata di ceci all’ olio extravergine d’oliva e cicoria. By @craccocarlo l’aspetto non è il… - Olioextravergi : #ricettetipiche #foodblogger #redditi #meditate #gente #internazionali #piattaforme #fieristiche #qualita… - SoloArticoli : L’olio extravergine d’oliva: manifesto d’identità di Puglia - prodotti_tipici : #29gennaio Dedicato a chi ama i sapori piccanti #olio extravergine di oliva aromatizzato al #peperoncino… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Condimento noto e apprezzato in tutto il mondo, fondamentale nella dieta mediterranea, l’è unodi. Esso riduce la pressione arteriosa e il rischio di infarto cardiaco; previene osteoporosi e artrite reumatoide, riduce il rischio di diabete tipo 2, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. L’contrasta l’Alzheimer, pulisce l’apparato digestivo, migliorando la motilità intestinale e prevenendo la stitichezza. Ideale per i bambini, contribuisce alla formazione delle ossa, al processo di mielinizzazione del cervello e all’accrescimento; rafforza il sistema immunitario; migliora la memoria visiva e la capacità verbale. Ma non è tutto. Esso preserva la salute delle ossa, proteggendole da osteoporosi e decalcificazione e, di conseguenza, dai disturbi che ne possono derivare, come per esempio le ...