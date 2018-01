Nuove indiscrezioni per vivo Xplay 7 | che avrebbe un display 4K e 10 GB di RAM

Kingdom Hearts 3 : spuntano Nuove indiscrezioni sulla data di lancio : Dopo la conferma dello sviluppo di Kingdom Hearts 3, avvenuta nell'ormai lontano 2013, i giocatori continuano ad attendere trepidanti l'annuncio ufficiale della data di lancio. Gli ultimi rumor ci parlavano di un'uscita fissata per il mese di novembre di quest'anno, ora spuntano ulteriori indiscrezioni.Infatti, stando a quanto riportato da Express.co.uk, Kingdom Hearts 3 potrebbe finalmente vedere la luce tra i mesi di luglio e settembre 2018. ...

Sanremo 2018/ Toto vincitore e Nuove indiscrezioni : Michelle Hunziker pronta ad un grande annuncio? : Festival di Sanremo 2018, continuano le indiscrezioni e il Toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:34:00 GMT)

HOW TO GET AWAY WITH MURDER E SCANDAL - Nuove indiscrezioni sul crossover di Olivia e Annalise : Continuano le indiscrezioni direttamente dal set di SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, per l’atteso crossover che coinvolgerà le due serie di punta di Shonda Rhimes. I protagonisti delle due serie si incontreranno in un episodio inedito di due ore che promette colpi di scena che avranno conseguenze per i personaggi di entrambe le serie. Negli ultimi giorni è circolata su internet una foto che ritrae le due protagoniste delle rispettive ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - dalla foto della confezione le Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche. Prezzo e scheda tecnica : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, indiscrezioni sulle caratteristiche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, dalla foto della confezione nuove indiscrezioni sulle caratteristiche. Prezzo e scheda tecnica I nuovi ...

Red Dead Redemption 2 : spuntano Nuove indiscrezioni sulla data di uscita : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura sicuramente Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco targato Rockstar più volte al centro di rumor che riguardano la sua data di uscita.Su finire del 2017 erano emerse indiscrezioni che volevano il titolo in uscita nel mese di giugno di quest'anno, ora, come riporta PSU, spuntano nuovi rumor: infatti, secondo la divisione messicana di Amazon, Red Dead Redemption 2 uscirà il 12 luglio.La data ...

Annuncio uscita Resident Evil 2 sempre più concreto - Nuove indiscrezioni : Non si ferma la febbre da horror nell'attesa di un remake di Resident Evil 2, il tanto vociferato e storico sequel richiesto a gran voce da parte dell'utenza, con Capcom che sembrerebbe fare orecchie da mercante. L'indizio maggiormente lampante di un possibile ritorno in salsa rimasterizzata del secondo capitolo della saga è ovviamente intimamente legato alla sua uscita originale che, lo ricordiamo, cadde il 20 gennaio del 1998. Di anni ne sono ...

Amici - Nuove indiscrezioni sul party di Biondo : ecco cosa è successo durante la festa : Maria De Filippi si è arrabbiata tantissimo per quanto successo al party di Biondo di Amici 17 : ora emergono nuove indiscrezioni su quella festa di compleanno e spunta un'ipotesi che, se confermata, ...

Marcia indietro Trump - riesuma programma protezione Dreamers. Nuove indiscrezioni incontro pornostar : All'indomani delle polemiche sugli immigrati l'amministrazione Usa accetterà di nuovo le richieste di naturalizzazione per i figli di immigrati irregolari "fino a ulteriore comunicazione", Ed il presidente attacca nuovamente la stampa. Daily Beast: 'pagò 10 mila dlr per incontro con pornostar'

Nuove indiscrezioni su Cyberpunk 2077 : il titolo sarebbe già giocabile : Cyberpunk 2077 è stato annunciato anni fa e lo studio CD Projekt RED non si è mai sbilanciato riguardo al progetto, tuttavia oggi sono emersi nuovi rumor che parlano di Cyberpunk 2077 attualmente in uno stato giocabile ma non solo, secondo le voci che stanno circolando in rete, è pronta anche una grande campagna promozionale per l'atteso titolo.La fuga di notizie proviene dallo YouTuber LegacyKillaHD come segnala Segmentnext. Stando alle novità ...

MotoGp- Le Nuove indiscrezioni sulla moto di Valentino Rossi : le ultime : Cresce sempre di più l’attesa per il campionato di motoGp, si candida ad essere protagonista Valentino Rossi alla ricerca del decimo titolo. Nel frattempo continua a circolare voci sulla nuova moto del Dottore ed i tifosi si sono scatenati, un’indiscrezione che sta creando scalpore tra i tifosi di Rossi e Vinales è quella della moto azzurra con ma M bianca, ai supporter del pilota italiano non sembra andare giù. Spunta però un’altra ...

Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche di Galaxy S9 e Meizu mBlu S : Scopriamo Nuove indiscrezioni su Meizu mBlu S ma soprattutto su alcune caratteristiche di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, grazie ad alcuni leak. L'articolo Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche di Galaxy S9 e Meizu mBlu S è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Fedez e Chiara Ferragni / Nozze nell'estate del 2018 : Nuove indiscrezioni sulla location : Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto il luogo nel quale diventeranno marito e moglie. Sarà la cittadina di Noto, in Sicilia, per una cerimonia in programma per la prossima estate.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:37:00 GMT)

Huawei P11 : Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche : Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle possibili caratteristiche di Huawei P11. Scopriamole insieme L'articolo Huawei P11: nuove indiscrezioni sulle caratteristiche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.