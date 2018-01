Nuove conferme per Huawei P20 Plus immaginato da alcuni render amatoriali

Nuove informazioni su Xiaomi Mi Max 3 e Redmi Note 5 confermerebbero il display 18 : 9 : Continuano i rumor relativi a Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Redmi Note 5. Arrivano Nuove immagini che confermerebbero l'utilizzo di uno schermo con fattore di forma 18:9 e l'assenza del jack per le cuffie su Mi Max 3. Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe invece essere presentato entro la fine del prossimo mese, e non sarebbe un rebranding di Redmi 5 Plus. L'articolo Nuove informazioni su Xiaomi Mi Max 3 e Redmi Note 5 confermerebbero il display 18:9 è stato ...

Nuove conferme per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - certificati dalla FCC : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione dalla FCC americana, nel frattempo scopriamo nuovi dettagli sulla fotocamera posteriore.

Nuove immagini confermerebbero il frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : La parte frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbe confermata da alcune Nuove immagini di vetri protettivi: poche differenze rispetto ai predecessori.

Nuoto - Gregiorio Paltrinieri e l’accoppiata 1500 sl-10 km in acque libere. Nuove conferme ed attese per il 2018 : Il 2018 anno di conferme e verifiche per Gregorio Paltrinieri. Il due volte campione del mondo dei 1500 stile libero, oro olimpico a Rio 2016 ed europeo a Londra nello stesso anno, è pronto per rituffarsi nella piscina di Melbourne per completare la sua esperienza semestrale in Australia. Un virus influenzale ha ritardato la sua partenza alla volta dell’emisfero australe ma non sarà certo uno stato febbrile transitorio a far recedere dai ...

Tour de Ski 2018 - Federico Pellegrino cerca Nuove conferme verso le Olimpiadi : Mancano appena due giorni al via ufficiale del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Gli atleti si apprestano alla elettrizzante tripletta di Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme per una serie ravvicinate di gare senza soluzione di continuità. Tanti grandi campioni presenti, diverse assenze pesanti (su tutte i due leader delle classifiche generali, il norvegese Johannes Klaebo tra gli uomini e la svedese Charlotte Kalla tra le donne) e, per i ...

Beach volley - l’Italia verso il 2018 : tra conferme e Nuove coppie. Serve allargare la competitività ai massimi livelli : Il 2018 è dietro l’angolo e la “nuova” Italia del Beach volley sta prendendo forma sia in campo maschile che tra le donne. Tante le novità, con qualche certezza e molte incognite soprattutto a livello femminile. MASCHILE. Una sola grande certezza: Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Saranno loro a cercare di portare in alto l’Italia nel circuito mondiale, cercando di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni (argento olimpico, due ...

Nuove conferme per Samsung Galaxy A8/A8+ e J2 Pro (2018) tra manuali e hands-on : Arrivano Nuove conferme per Samsung Galaxy J2 Pro (2018), Galaxy A8 (2018) e A8+, grazie a immagini e manuali utente già online