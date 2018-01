Novità | prezzi e disponibilità in Europa del Galaxy S9 e dell' S9 Plus

: Novità 2018 #Lowrance #hook2 #fishfinder guarda che prezzi su - fornauticasr : Novità 2018 #Lowrance #hook2 #fishfinder guarda che prezzi su - nomoney_noparty : Casa, compravendite immobiliari. Prezzi e investimenti. E' sempre ... Con l’approvazione della nuova Legge per la… - Dome689 : Parcheggio dell’ospedale, giù le tariffe Ecco tutte le novità e i prezzi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) In attesa’evento internazionale MWC 2018 che si terrà a Barcellona dal 26 febbraio all’1 marzo 2018, fonti ben informate parlano di preordini in Corea del Sud relativamente ai due moi di cellulari Samsung. Al Mobile World Congress di fine febbraio, infatti, saranno presentati ufficialmente i due nuovi moi Samsungdi punta, ovvero l’S9 e l’S9+.S9 e S9+, i rumors parlano di preordini in Corea, già a partire dal prossimo 2 marzo 2018 I più informati parlano di preordini già a partire dal prossimo 2 marzo ma solo in Corea, paese di produzione dei famosi cellulari’azienda sudcoreana più famosa al mondo. Si tratta dei due nuovi prodotti top, attesi da tempo da parecchi utenti in tutto il mondo. Solo pochi giorni saranno destinati invece ai preordini dei due cellulari ine in Italia: dal 2 all’8 marzo 2018. Per quanto concerne lain...