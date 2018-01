Netflix | tutte le novità che vedremo a febbraio

Film e serie tv Netflix : tutte le novità di febbraio : Nel mese di febbraio Netflix spinge sull’acceleratore con una raffina di prime visioni, sia sul fronte delle serie tv che dei Film (per lo più produzioni originali). E non mancano anche gli show comici e i documentari. Si parte il 1° del mese con Damnation, serie ambientata nell’America Rurale del 1930 dove a dominare sono gli scontri e le lotte di classe. Il 2 febbraio invece verremo catapultati nel futuro, per la precisione tra ...

Catalogo Netflix gennaio 2018 : tutte le serie tv e i film da non perdere : film Netflix Italia gennaio 2018 Non solo serie tv: non perdetevi le produzioni cinematografiche originali Netflix disponibili sulla piattaforma streaming da gennaio. Act of Vegeance (1° gennaio) ...

Film in TV - programmazione Natale 2017 : tutte le proposte in chiaro - pay e streaming Netflix : Film per Natale: ecco cosa c'è su Netflix in streaming proposte allettanti anche sulla piattaforma in streaming Netflix dove saranno disponibili moltissimi titoli a tema natalizio; eccone alcuni: Il ...

Netflix - le serie tv più viste in Italia sono (quasi) tutte di nicchia. Suburra bassa in classifica : Netflix, è risaputo, è molto geloso dei dati relativi alle visioni delle sue serie tv: ancora oggi, vige il mistero sui numeri effettivi delle visualizzazioni in streaming degli show che, a livello di critica, hanno ottenuto un grande successo. Complice la fine dell'anno, la piattaforma fa uno strappo alla regola e, mantenendo comunque il riserbo su numeri e dati specifici, stila alcune classifiche che analizzano il comportamento degli ...

Netflix Dicembre 2017 : Tutte le Novità e nuove uscite Film e Serie TV : Ecco Tutte le Novità che arriveranno in Italia con Netflix nel mese di Dicembre 2017. Nuovi Film e Serie tv su Netflix Dicembre 2017 in Italia: Ecco l’elenco completo Netflix nuove uscite Dicembre 2017: Film e Serie TV Curioso di scoprire le Novità in arrivo su Netflix il prossimo mese? Sei nel posto giusto! Vediamo insieme cosa ci […]

Dicembre su Netflix : ecco tutte le novità : La serie con protagonista Ashton Kutcher narra le vicende di Colt Bennett, un giocatore di football semi-professionista, che non riuscendo a sfondare nel mondo dello sport è costretto a tornare in ...

Netflix : tutte le serie tv e i film di Natale in arrivo a dicembre : Se non avete ancora provato la piattaforma di streaming, dicembre potrebbe davvero essere l'occasione giusta per gustarsi ore di intrattenimento a costo zero. Netflix prevede tre piani di ...