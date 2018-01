: Neri Marcoré in “Quello che non ho” al Teatro Brancaccio: QUELLO CHE NON HO, in scena al… - romadailynews : Neri Marcoré in “Quello che non ho” al Teatro Brancaccio: QUELLO CHE NON HO, in scena al… - massimolmn : Teatro Brancaccio: Neri Marcorè in "Quello che non ho" - Lifestyle_It : Quello che non ho: Neri Marcorè al Teatro Brancaccio di Roma - meddimagazine : Neri Marcorè e il suo omaggio a Pasolini. 'Quello che non ho' - colorivivaci : Al Teatro Comunale Rossini -

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) QUELLO CHE NON HO, in scena aldal 31 gennaio al 4 febbraio, è un affresco teatrale che, utilizzando la forma del... L'articoloin “Quello che non ho” alsu Roma Daily News.