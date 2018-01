NBA | a tu per tu con Parish | ' Vi racconto le differenze tra i Celtics di ieri e di oggi'

Golden State supera Boston nella possibile finale NBA : Roma, 28 gen. (askanews) Sette partite nella notte Nba e anticipo di quella che potrebbe essere la finale del campionato tra i Golden State Warriors e i Boston Celtics. Uno strepitoso Steph Curry, ...

NBA - i risultati della notte : settima in fila per OKC - vincono Miami e Indiana : Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 108-121 IL TABELLINO Non si arresta la corsa dei Thunder, la squadra più in forma della NBA in queste ultime settimane. Westbrook e compagni non hanno molte ...

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

NBA - i Pelicans battono i Rockets ma perdono Cousins. Belinelli ko a Charlotte. Ok i Cavs : Cleveland , 27 gennaio 2018 – Inutile girarci attorno: ogni possibile tentativo di risalita in classifica dei Cleveland Cavaliers passa necessariamente dalle mani di LeBron James . E' stato proprio il ...

NBA : Atlanta perde anche a Charlotte - Lou Williams trascina i Clippers : Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 121-110 IL TABELLINO Gli Charlotte Hornets saranno anche in attesa di proposte dal mercato per Kemba Walker, ma per il momento si godono la sua presenza in squadra. Le ...

NBA - New Orleans vince con Houston ma perde Cousins per infortunio : C'è una buona e una pessima notizia per i New Orleans Pelicans: la prima è la vittoria ai danni degli Houston Rockets, la settima nelle ultime otto partite che li ha fatti salire fino al sesto posto ...

NBA 2018 : LeBron trascina i Cavs - perdono Houston e San Antonio : La lotta per i playoff e per i piazzamenti è sempre più accesa. Sia ad Est che ad Ovest, diverse squadre sono racchiuse in una manciata di vittorie, e con la stagione regolare NBA 2017-2018 che ormai volge verso l’epilogo, la sfida si sta facendo incandescente. Nella notte, si sono disputate ben 10 partite, con 20 squadre impegnate. I Cleveland Cavaliers si sono affidati a LeBron James per provare a fermare la crisi in cui sono incappati. ...

NBA - ecco le divise per l’All-Star Game 2018 firmate Jordan : La National Basketball Association (NBA) ha rivelato i roster e le maglie delle squadre dell'NBA All-Star Game 2018 L'articolo Nba, ecco le divise per l’All-Star Game 2018 firmate Jordan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - All Star Game 2018 – Calendario - programma - orari e tv : show stellare a Los Angeles! Super sfida James contro Curry - schiacciate e tiri da 3 : L’All-Star Game 2018 della NBA è uno degli eventi più attesi della stagione. Lo spettacolare weekend all’insegna del grande basket, tra schiacciate, tiri da 3, show con i migliori professionisti in campo della migliore Lega al mondo, è uno degli appuntamenti più amati dagli americani e dagli appassionati della palla a spicchi sparsi in tutto il mondo. Quest’anno l’All-Star Game NBA si svolgerà a Los Angeles (USA) nel weekend del 16-18 febbraio. ...

NBA - All-Star Game : Westbrook ultimo 'per sbaglio' - Durant lancia la sfida ai compagni : Far ricredere il mondo intero è quindi diventato il suo obiettivo. Quarantasei punti e una vittoria dopo, quando gli chiedono a fine partita cosa pensa delle scelte fatte dai due capitani dell'All-...

NBA : Oklahoma regola Washington - Denver supera New York : Oklahoma City-Washington 121-112 Dopo i problemi di inizio stagione Oklahoma City sembra aver ingranato la marcia giusta. I Thunder continuano a fare progressi a livello offensivo e trovano contro i ...

NBA 2018 : le big non si fanno sorprendere - stop per i T’Wolves : Superata la metà della stagione regolare, con l’All Star Game sempre più vicino, l’NBA 2017-2018 non si ferma e anche oggi si sono disputate 9 partite, con ben 18 squadre in campo. Vittoria importante per i Boston Celtics, che si sono imposti sui Los Angeles Clippers 113-102 allungando in classifica ad Est, mantenendo stabile la situazione di classifica. Sin dal primo quarto i Celtics hanno preso un leggero vantaggio e di fatto lo ...

NBA - i risultati della notte : festival di triple di Houston - super Simmons trascina i Sixers : Dallas Mavericks-Houston Rockets 97-104 IL TABELLINO C'è poco da scherzare contro Houston e contro il suo trio delle meraviglie, diventato ormai anche una sorta di amuleto. Contro di loro non vinci ...