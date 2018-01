Nanga Parbat live | la struggente lettera della moglie di Tomek - Gli aggiornamenti sulle

L’incredibile operazione di salvataggio sul Nanga Parbat : Un'alpinista francese è stata soccorsa da alcuni dei migliori alpinisti in circolazione su una delle montagne più difficili del mondo The post L’incredibile operazione di salvataggio sul Nanga Parbat appeared first on Il Post.

La tragedia e il miracolo sul gigante Nanga Parbat : L a gioia e lo strazio. La gioia di aver salvato una vita, lo strazio di avere lasciato sugli 8mila metri del Nanga Parbat in Pakistan, un alpinista, un amico, un marito e un padre che non tornerà. Impossibile che se la cavi da solo, impossibile andare a prenderlo. Per gli elicotteri dei militari dell'esercito pakistano che fin lassù non sono riusciti ad arrivare perchè in inverno il tempo non permette neppure di avvicinarsi, per il gruppo ...

Ore di lotta e di angoscia sul Nanga Parbat - una delle montagne più : Ore di lotta e di angoscia sul Nanga Parbat, una delle montagne più alte e difficili del mondo. L'alpinista francese Elisabeth Revol, arrivata giovedì pomeriggio sugli 8125 metri della cima, sta scendendo con le sue forze, nella gelida notte himalayana, con temperature tra i -40 e i -50 ...

Nanga Parbat - sull'Himalaya la missione di soccorso più eroica della storia : Sul Nanga Parbat, cima maledetta che svetta sull'Himalaya con i suoi 8.125 metri, è stata portata a termine una delle più incredibili operazioni di soccorso della storia dell'alpinismo. ...

Pakistan : alpinista francese soccorsa sulla “montagna killer” Nanga Parbat - nessuna speranza per Tomek Mackiewicz : Una alpinista francese è stata salvata durante una missione di soccorso pericolosa sul Nanga Parbat in parte del Pakistan dell’Himalaya, mentre le ricerche di uno scalatore polacco sono state sospese. Il Nanga Parbat (8125 metri) è la nona vetta più alta del mondo, si trova nel nord-est del Pakistan, ed è stata soprannominata la “montagna killer“, perché più di 30 alpinisti sono morti prima che fosse conquistata la vetta, nel ...

Nanga Parbat - partita l’operazione di salvataggio ma il tempo estremo rende tutto più difficile : Elisabeth e Tomek lottano per sopravvivere : Mentre tentavano l’ennesima scalata invernale del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo con i suoi 8.126 metri s.l.m, in Pakistan, l’alpinista francese Elisabeth Revol e l’alpinista polacco Tomek Mackiewicz hanno incontrato delle difficoltà durante la discesa. Tomek sarebbe stato vittima di gravi congelamenti e di cecità da neve sul versante Diamir e non sarebbe in grado di muoversi. Dopo essere rimasti bloccati entrambi a 7.400 ...

