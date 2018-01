Motomondiale | test Sepang | Vinales davanti a Valentino nella seconda giornata di prove

Motomondiale - Test Valencia 2017 : in Moto2 spicca Alex Marquez su Bagnaia e Marini - in Moto3 Martin su tutti : É Alex Marquez (EG 0,0 VDS) a segnare il miglior tempo nella prima giornata dei Test riservati ai piloti di Moto2 e Moto3 di Valencia. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo lo spagnolo con 1:35.088 ha preceduto i due rappresentanti del team Sky Racing VR46 Francesco “Pecco” Bagnaia che ha chiuso in 1:35.284 (totalizzando 81 tornate) e Luca Marini che si è fermato a 1:35.676 (per lui 89 giri) Dietro allo spagnolo Iker Lecuona (KTM) ...

Motomondiale - Test Jerez 2017 : Miguel Oliveira e Bagnaia sono i migliori nella Moto2 - Canet fa il vuoto in Moto3 - bene Arbolino : Si chiude la due-giorni di Test di Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez de la Frontera. Dopo la buona giornata di ieri (clicca qui per la cronaca) il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia si conferma molto competitivo, piazzandosi al secondo posto giornaliero alle spalle di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Il portoghese (che ha totalizzato 69 giri) ha centrato il tempo di 1:41.518, staccando il portacolori del team Sky Racing VR46 di ...

Motomondiale - Test Jerez 2017 : Bagnaia velocissimo in Moto2 - Canet il migliore in Moto3 - molto bene Arbolino : Con la MotoGP che ha chiuso i battenti ieri con i Test in chiave 2018 di Valencia, è il turno di una due giorni di prove a Jerez de la Frontera (Spagna) per le altre due classi del Motomondiale 2017 ovvero Moto2 e Moto3. Una giornata proficua per i team, accompagnata dal sole e da temperature ideali per Testare il materiale sulle moto. Ebbene, è stato Francesco Bagnaia a mettersi particolarmente in evidenza nella media cilindrata. In sella alla ...