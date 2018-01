MotoGP | Valentino Rossi | “Riesco a guidare come voglio Il degrado delle gomme è positivo”

MotoGP – La Yamaha è un fulmine - Valentino Rossi e Vinales in vetta : cade Marquez : 1/13 ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Vinales e Valentino Rossi svettano - Lorenzo in quarta posizione - Marquez (7°) e Dovizioso (8°) si controllano : Sono le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi a svettare nel secondo giorno di Test a Sepang (Malesia) del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla moto di Iwata ha ottenuto il miglior crono di giornata in 1’59″355 precedendo di appena 35 millesimi Valentino e di 88 il sorprendente britannico Cal Crutchlow sulla Honda LCR. Una prestazione che conferma la bontà della nuova creatura nipponica che, come sottolineato ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi in vetta all’ordine dei tempi! Marquez (2°) insegue davanti a Dovizioso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...

MotoGP - Test Sepang 2018 – Le Ducati convincono - Dovizioso raggiante. Valentino Rossi promuove la Yamaha - Marquez si copre e Pedrosa… : Oggi si sono svolti i primi Test invernali della MotoGP, prima giornata di preparazione in vista della stagione che scatterà tra due mesi in Qatar. Tutti i piloti sono sembrati molto soddisfatti dalle prime indicazioni che hanno ricevuto dai propri bolidi, diamo uno sguardo più da vicino a quello che si è visto sull’asfalto malese. Andrea Dovizioso ha elogiato a lungo la nuova Ducati, ha gradito la percorrenza in curva e il tallone ...

MotoGP - Valentino Rossi dopo i test : "Sensazioni mai provate nel 2017" : TORINO - 'Sensazioni mai provate l'anno scorso'. Sono le parole di Valentino Rossi dopo la prima sessione dei test invernali di Sepang. Rossi con la sua Yamaha ha fatto registrare il sesto tempo, ma ...

MotoGP - Valentino Rossi è soddisfatto : “Ho ritrovato il feeling che avevo perso l’anno scorso” : Sesto al termine della prima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), Valentino Rossi è decisamente soddisfatto del lavoro svolto in sella alla sua Yamaha. “Il Dottore” ha ritrovato le giuste sensazioni sulla moto nipponica e lo ha detto chiaramente analizzando la propria prestazione odierna. “Questo è solo il primo giorno, quindi non vale troppo, ma abbiamo iniziato bene – sottolinea Rossi, intervistata da ...

MotoGP – Valentino Rossi entusiasta : “sensazioni mai provate l’anno scorso…” : I test a Sepang hanno dato importanti indicazioni, in particolar modo più che soddisfatto Valentino Rossi che si candida per conquistare il decimo titolo. Ecco le dichiarazioni del Dottore: “la prima impressione è molto positiva, ho avuto sensazioni mai provate l’anno scorso e non ricordo una sessione di test così proficua nella stagione passata. Il telaio è nato sulla base di quello del 2016 e come inizio è davvero molto ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Pedrosa il più veloce nella prima giornata inseguito dalle Ducati. Valentino Rossi chiude sesto davanti a Marquez : E’ un Daniel Pedrosa scatenato quello della prima giornata dei Test ufficiali del Mondiale 2018 di MotoGP sulla pista di Sepang (Malesia). Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo del day-1 in 1’59″427 mettendo in evidenza grande confidenza in tutte le condizioni di asfalto. Una giornata particolare, infatti, quella malese, condizionata dalla pioggia nelle prime ore per poi dare modo ai piloti di girare su pista asciutta ma ...

MotoGP - Test Sepang - aggiornamento delle 15.00 - malesi - : in vetta spunta Valentino Rossi - bene anche Lorenzo [FOTO] : Valentino Rossi al comando nella classifica delle 15.00 dei Test di Sepang di MotoGp E' finalmente iniziata la prima ufficiale sessione di Test del 2018 di MotoGp. anche se i piloti hanno dato un ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA : la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha - Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l’anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi Test, ci faremo un’idea della bontà del lavoro svolto. ...