MotoGP | Maverick Vinales | “Siamo sulla strada giusta Domani farò delle simulazioni di

: #MotoGP, anche Maverick #Vinales gongola per i progressi evidenziati dalla Yamaha - OA_Sport : #MotoGP, anche Maverick #Vinales gongola per i progressi evidenziati dalla Yamaha - ErzsiCsongor93 : RT @Italiaracing: Doppietta @YamahaMotoGP nel secondo giorno di test #MotoGP a Sepang: miglior tempo per Maverick Vinales davanti a Valenti… - mjackson918 : Sepang MotoGP test: Maverick Vinales leads Valentino Rossi - - gonchivertigo : RT @Italiaracing: Doppietta @YamahaMotoGP nel secondo giorno di test #MotoGP a Sepang: miglior tempo per Maverick Vinales davanti a Valenti… - Italiaracing : Doppietta @YamahaMotoGP nel secondo giorno di test #MotoGP a Sepang: miglior tempo per Maverick Vinales davanti a V… -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2018)ha concluso in testa la seconda giornata di Testpista di Sepang. Il centauro spagnolo sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi della passata stagione, tornando a spingere forte in sella alla Yamaha. Il 23enne catalano, in un’intervista rilasciata a Marca.com, ha espresso grande ottimismo sul potenziale della moto di Iwata: “Abbiamo voluto lavorare molto nelle ore più calde per cercare di riproporre le situazioni di gara. Siamo contenti, perché ci sono stati diversi passi avanti. I tempi sono stati costanti giro dopo giro. le gomme hanno retto benelunga distanza. Siamo. Dobbiamo dimenticarci del tempo sul giro secco e lavorare solo per andar forte su 20 giri“.ha provato anche una nuova carena: “Credo che la utilizzeremo su alcuni circuiti come Le Mans, dove servirà di sicuro per ...