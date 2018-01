MotoGP | Jorge Lorenzo | “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida”

MotoGP - Jorge Lorenzo contento della nuova Ducati : “La GP18 è più adatta al mio stile di guida” : Non nasconde tutta la sua soddisfazione Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di test, sul circuito di Sepang (Malesia). Il pilota della Ducati, terzo in graduatoria a meno di 4 decimi da Daniel Pedrosa (Honda) ed a 32 millesimi dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, ha motivi per cui essere soddisfatto. L’essere stato subito veloce e all’altezza del teammate è una constatazione molto positiva se confrontata al gap ...

MotoGP/ Le quote dicono Marc Marquez - dietro Jorge Lorenzo (Ultime notizie) : MotoGp, ultime notizie: tutte le indiscrezioni, le novità e le voci a due mesi dalla prima gara ufficiale della stagione 2018. Annunciata la presentazione Yamaha il prossimo 24 gennaio. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:42:00 GMT)

MotoGP Ducati 2018 - Lorenzo : 'Il Mondiale è questione di tempo. Nel 2018 il miglior Jorge di sempre' : "Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere in Ducati e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere ...

MotoGP - presentazione Ducati 2018 : sarà una moto più adatta a Jorge Lorenzo? : La nuova Ducati domani verrà presentata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale. Spetterà alla scuderia italiana, dunque, svelare le forme della propria nuova creatura e la curiosità è tanta su quel che sarà un progetto con un obiettivo chiaro: vincere l’iride e consentire ai due piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo di centrare il bersaglio grosso. Dopo un 2017 estremamente positivo che ha visto il “Dovi” in lizza ...

MotoGP - Jorge Lorenzo apre ad un futuro a... quattro ruote : 'io in Formula 1? Dico che...' : Lorenzo però sarebbe più orientato verso la 24 Ore di Le Mans, come rivelato a Crash.net: 'Mi piacerebbe correre la 24 Ore di Le Mans, sarebbe più realista che disputare un campionato del mondo di ...

MotoGP – Jorge Lorenzo ‘attacca’ i tifosi di Valentino Rossi : il maiorchino non le manda a dire : Stagione difficile per Jorge Lorenzo, il Ducatista adesso si prepara per il pRossimo campionato. Intervistato da Speedweek.com il maiorchino ha parlato proprio del rapporto con i tifosi e di coloro che non lo apprezzato per i suoi ‘problemi’ con Valentino Rossi: “Le persone che per qualche ragione non amano me o preferiscono altri piloti hanno spesso paura delle mie capacità. Quando sono forte, questo li preoccupa. Ecco perché usano ogni piccola ...

MotoGP - la nuova Ducati sarà svelata il 15 gennaio : progetto nuovo - più adatto a Jorge Lorenzo? : La nuova Ducati verrà presentata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale il 15 gennaio. E’ questa la novità del giorno nel mondo delle due ruote rivelata da motorsport.com. Secondo il portale la Desmosedici 18, dunque, sarà la prima a svelare parte dei propri segreti. Dopo una stagione estremamente positiva che ha visto Andrea Dovizioso in lizza per il titolo della MotoGP, con lo spagnolo Marc Marquez, fino al GP di Valencia, la ...

MotoGP : Jorge Lorenzo - 'Il prossimo anno lotterò per provare a vincere il Mondiale' : Nello sport non ci sono mai garanzie di questo tipo, anche se spero che il processo di adattamento che abbiamo avuto quest'anno mi servirà a migliorare nel 2018. E' stato un primo anno di adattamento ...

MotoGP - Claudio Domenicali punge Jorge Lorenzo : “Un 2017 al di sotto delle aspettative. Il prossimo anno deve tirar fuori gli artigli” : Jorge Lorenzo era stato ingaggiato circa 12 mesi fa dalla Ducati con l’idea di rinverdire i tempi di Casey Stoner ed essere l’alfiere su cui puntare per il titolo iridato della MotoGP. Un obiettivo sfiorato ma con l’altro pilota ovvero Andrea Dovizioso, capace di centrare il bersaglio grosso in ben 6 occasioni e rivaleggiare con “Sua Maestà” Marc Marquez fino all’ultimo round di Valencia (Spagna). Risultati ...