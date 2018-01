MotoGP | Andrea Dovizioso | “Il feeling di oggi era ancor meglio di ieri | dobbiamo però

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso proseguono il lavoro - Marquez pronto a graffiare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...

MotoGP - Andrea Dovizioso sorpreso dalla nuova Ducati : "Siamo riusciti a migliorare la base buona dell'anno scorso" : Secondo alle spalle di Daniel Pedrosa nel primo giorno di test a Sepang (Malesia), Andrea Dovizioso è soddisfatto ed anche un po' sorpreso dalla facilità di aver trovato il feeling giusto con la nuova Ducati GP18. "Sono molto contento del primo giorno. Stamattina le condizioni non erano buonissime, poi io stanotte ho dormito solamente tre ore, quindi non ero molto in forma e siamo stati fortunati a non partire subito con ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA : la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha - Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l'anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi Test, ci faremo un'idea della bontà del lavoro svolto. ...

MotoGP 2018 - presentata la nuova Suzuki. Andrea Iannone : "Ho lavorato molto - miglioriamo l'anno scorso" : Oggi è stata presentata la nuova Suzuki per il Mondiale di MotoGP 2018. Giù i veli sulla moto della scuderia giapponese che cercherà un pronto riscatto dopo l'ultima deludente stagione. A Sepang è stata così svelata la GSX-RR che nei prossimi tre giorni girerà a Sepang nei primi test ufficiali. Andrea Iannone vuole subito rialzare la china: "La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di ...

MotoGP - la stagione della verità per Andrea Dovizioso : meteora o astro splendente? : L'inizio del Mondiale 2018 di MotoGP si avvicina sempre di più. Si comincerà con l'ormai canonico appuntamento in notturna di Losail (Qatar) e le presentazioni in programma in questo mese di gennaio iniziano già a farci assaporare qualcosa di quel che sarà sulla pista araba. E' stata la Ducati la prima a svelare la sua nuova creatura nell'Auditorium di Borgo Panigale. Una livrea diversa, con la presenza di un grigio che ...

MotoGP - Andrea Iannone : "2017 difficile - dalla Ducati al 18^ posto. Ma con Belen Rodriguez…". Com'è nata la storia d'amore e i retroscena : Andrea Iannone, insieme alla fidanzata Belen Rodriguez con cui c'è grande feeling nonostante le voci emerse qualche mese fa su una possibile rottura, ha rilasciato un'intervista a Riders Magazine. Il pilota della Suzuki si è raccontato a 360° e ha rivissuto il suo difficile 2017 caratterizzato da prestazioni sottotono in pista: "Non è stato facile accettare la situazione in cui mi sono trovato dopo gli ultimi due anni in ...

MotoGP - Andrea Dovizioso è entrato in una nuova dimensione. La Ducati forse non se n'è accorta? : Andrea Dovizioso è entrato letteralmente in una nuova dimensione, è esploso l'anno scorso vincendo ben sei Gran Premi e lottando con Marc Marquez per il Mondiale fino all'ultima gara. Il forlivese è stato l'unico in grado di contenere la furia dell'iberico, in maniera indiscutibile il pilota più forte del momento in MotoGP. La crescita graduale di Dovizioso si è concretizzata in un 2017 da favola che ha riportato la ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : "Pensare al 2017 mi emoziona. Se Valentino Rossi si ritira? Il Circus cambierà un bel po'" : Reduce da un Mondiale 2017 di MotoGP a dir poco straordinario nel quale è stato capace di lottare con "Sua Maestà" Marc Marquez totalizzando sei vittorie stagionali in sella alla Ducati, Andrea Dovizioso guarda a ciò che ha fatto con la D16 ed a cosa potrebbe fare in sella alla moto di Borgo Panigale nel pRossimo campionato del mondo con estrema chiarezza. "Ammetto di aver rivisto diverse volte i filmati della scorsa edizione, ...

MotoGP - Andrea Dovizioso merita l'aumento e un ingaggio più alto. Il confronto impietoso con Lorenzo : Tre milioni di euro contro dodici. Secondo posto nel Mondiale lottando fino all'ultimo con Marc Marquez contro una stagione negativa e con pochi risultati di rilievo. Sono gli universi di Andrea Dovizioso e Marc Marquez messi a confronto, un paragone sorprendente in cui chi percepisce molti meno soldi è il più performante. Il Dovi ha vinto sei Gran Premi, ha tenuto testa al fenomeno della Honda, lo ha fatto sudare e tremare mentre il ...

MotoGP : Andrea Dovizioso - niente più compromessi con Ducati. Firma del rinnovo complicata : "L'exploit è esserci riuscito emozionando alla mia maniera: cioè rimanendo me stesso, senza compromessi, tranquillo, riservato, mai showman. Questa mia normalità, in mezzo a un mondo di eccessi, ha invece stupito, rivelandosi originale.Oggi è tutta questione di immagine. Si deve apparire indipendentemente da ciò che realmente si è o si fa. I social sono importanti ma gestiti malissimo. Stiamo trattando il rinnovo del contratto ma sarà ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : "Il mio exploit è essere riuscito ad emozionare essendo me stesso" : 6 vittorie nel Mondiale 2017 MotoGP in sella alla Ducati, il lottare per il campionato con Marc Marquez e l'aver regalato un'emozione incredibile agli appassionati di moto ed ai tifosi della Rossa. Questo l'anno di Andrea Dovizioso: il "pilota della porta accanto" che fa del lavoro e la dedizione la propria droga senza cercare ossessivamente le luci della ribalta e voler essere personaggio ad ogni costo. Un pilota ...

MotoGP - Andrea Iannone : "Un anno brutto che mi ha insegnato molto. Spero nel 2018 di tornare ai miei livelli" : Con la stagione 2017 del Mondiale di MotoGP andata in archivio è il momento dei bilanci. Tra le delusioni dell'annata appena conclusa vi è senza dubbio Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Il 13° posto in classifica generale con soli 70 punti all'attivo evidenziano un campionato di grosse sofferenza per il centauro nostrano mai davvero a proprio agio sulla sua moto e spesso in rotta di collisione nei rapporti con il team. Un passaggio, dunque, ...

MotoGP : Andrea Iannone - 'Il 2017 è stato un anno difficile - ma ne esco rafforzato' : In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Iannone parla della stagione appena conclusa, e di come nei momenti di difficoltà sia riuscito a rimanere concentrato. Non solo ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : fulmine Jonathan Rea - primo in Superbike. Andrea Iannone secondo - è il migliore in MotoGP : Terza ed ultima giornata di Test combinati tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Oggi è tornato in pista Jonathan Rea e la differenza rispetto a ieri si è sentita: il pilota della Kawasaki ha infatti stampato il miglior tempo in 1'37″986 non solo tra le derivate di serie, ma anche assoluto, precedendo di 44 millesimi Andrea Iannone, il più veloce tra i piloti MotoGP. Partendo proprio dalla classe ...