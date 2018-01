Mondiali 2018 | nasce il progetto ' RMC Sport Network' in sinergia con TMW Radio

Ciclocross - Mondiali Valkenburg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : L'evento sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo. Mondiali Ciclocross Valkenburg Sabato 3 febbraio 11.00 Gara Junior uomini 13.

Ciclocross - Mondiali Valkenburg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo giunti all’appuntamento chiave della stagione del Ciclocross: sabato 3 e domenica 4 si terranno i Mondiali a Valkenburg (Olanda). La rassegna iridata arriva al termine di una Coppa del Mondo che ha visto due protagonisti indiscussi: l’olandese Mathieu Van Der Poel al maschile e la belga Sanne Cant al femminile. Saranno loro quindi i grandi favoriti, ma non mancheranno di certo i rivali. L’Italia punterà soprattutto sul femminile, dove Eva ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 – I convocati dell’Italia : spiccano Alex Vinatzer e Vivien Insam : Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per i Mondiali juniores 2018 di sci alpino che si svolgeranno a Davos (Svizzera) dal 30 gennaio all’8 febbraio. Saranno impegnati 16 azzurri (8 uomini e 8 donne). Spicca la presenza di Alex Vinatzer che è stato convocato anche per le Olimpiadi, tra le donne si parla molto bene di Vivien Insam. SETTORE FEMMINILE 1. Delago Nadia (1997) 2. Della Mea Lara (1999) 3. Giunti Marta ...

Sci di fondo - Mondiali juniores 2018 – Davide Graz quinto nella sprint! Vittoria di Tom Mancini : Oggi sono iniziati a Goms (Svizzera) i Mondiali juniores 2018 di sci di fondo. Spazio alle sprint in tecnica libera. L’Italia si è difesa egregiamente con Davide Graz che ha concluso al quinto posto nella gara vinta dal francese Tom Mancini davanti al norvegese Joergen Lippert e allo svizzero Valerio Grond. Simone Mocellini e Giovanni Caola si sono fermati ai quarti di finale, Francesco Manzoni eliminato nelle qualificazioni. Tra le donne, ...

Judo : i ranking Mondiali aggiornati dopo il Grand Prix di Tunisi 2018 : Il Grand Prix di Tunisi 2018, primo torneo di questo livello organizzato nel continente africano, ha inaugurato l’anno del Judo internazionale, modificando i ranking mondiali. Andiamo a vedere come sono cambiate le classifiche, ricordandovi sempre che i campioni mondiali sono indicati in rosso, i campioni olimpici in arancione e gli italiani in azzurro. UOMINI 60 KG La vittoria ottenuta a Tokyo ha permesso al giapponese campione del mondo ...

VicenzaOro 2018 - perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esperti Mondiali : (Teleborsa) - La responsabilità ambientale, ma anche sociale ed economica, nel settore della gioielleria è stata al centro del seminario tenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VicenzaOro JANUARY ...

VicenzaOro 2018 - perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esperti Mondiali : La responsabilità ambientale, ma anche sociale ed economica, nel settore della gioielleria è stata al centro del seminario tenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VicenzaOro JANUARY 2018 , la ...

Calcio - Mondiali 2018 con il VAR? Moviola in campo vicinissima alla Russia - il 3 marzo l’ufficialità : Ormai è quasi sicuro che il VAR sarà presente ai Mondiali 2018 di Calcio. La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, dovrebbe dunque essere la prima a poter beneficiare della cosiddetta Moviola in campo. I test svolti a Zurigo nella giornata di ieri sembrano aver promosso l’utilizzo della tecnologia durante l’evento più importante ma la conferma ufficiale arriverà solo il 3 marzo quando a Zurigo si terrà ...

Mondiali 2018 - il Var ci sarà : c'è l'ok da parte della Fifa : Il Var , applicato al calcio, si sta dimostrando un elemento davvero utile per i direttori di gara. Le polemiche sono ampiamente diminuite e le tempistiche di utilizzo durante una partita stanno ...

La Fifa annuncia : 'Ci sarà il Var ai Mondiali di Russia 2018' : Ormai manca davvero solo l'ufficialità, che arriverà il prossimo 3 marzo, giorno dell' "Annual General Meeting" dell'IFAB, l'International Board, l'unico organismo che può modificare le regole del ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Nimes 2018 : nessun azzurro sale sul podio - ma arrivano comunque segnali incoraggianti per i Mondiali : La terza stappa della Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco, svoltasi questo fine settimana a Nimes (Francia), non è stata particolarmente favorevole all’Italia. Infatti per la prima volta in stagione nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. Al di là dei risultati, nel complesso arrivano comunque segnali incoraggianti in vista dei Mondiali di Yankton del prossimo mese. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i risultati di questa ...

Volo con gli sci - Mondiali 2018 : nella gara a squadre trionfa la Norvegia - davanti a Slovenia e Polonia : I Mondiali di Volo con gli sci di Oberstdorf (Germania) si chiudono con un altro trionfo della Norvegia, che conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre davanti a Slovenia e Polonia. La squadra norvegese si conferma campionessa del mondo grazie ai 1662.2 punti realizzati complessivamente dopo gli otto salti in programma dal trampolino HS235. Il grande protagonista di questa vittoria è stato ancora Daniel Andre Tande che, dopo l’oro ...

Volo con gli sci - Mondiali 2018 : Daniel Andre Tande è il nuovo re! Kamil Stoch e Richard Freitag sul podio : Daniel Andre Tande, con merito, è diventato oggi il nuovo Campione del Mondo di Volo con gli sci: la competizione è stata interrotta dopo tre delle quattro serie previste a causa delle condizioni meteo, ma il risultato ha rispecchiato i reali valori di quanto visto in questi giorni sul trampolino di Oberstdorf, in Germania, sede del Mondiale 2018. Il norvegese aveva già messo un’ipoteca sulla vittoria nelle due serie di ieri, mentre ...

Mondiali Russia 2018 - una nazionale vuole Roberto Mancini : i dettagli : Roberto Mancini non ha mai nascosto la volontà di allenare una nazionale. In queste settimane si è più volte proposto come successore di Giampiero Ventura sulla panchina dell’Italia, ma al momento non è ancora arrivata la chiamata della Figc. Il tecnico di Jesolo potrebbe però diventare c.t di una nazionale che disputerà i Mondiali di Russia 2018. La Federazione australiana infatti avrebbe deciso di affidare la panchina della nazionale ...