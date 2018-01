Mio padre Oliviero Toscani? Un estraneo Da piccole subivamo maltrattamenti

"Mio padre è un estraneo' - lo sfogo di Olivia Toscani : "E' un estraneo con un grosso debito umano e morale". Così Olivia Toscani , la figlia maggiore del fotografo Oliviero, parla del padre in una lettera inviata al 'Corriere della Sera' in cui lo accusa ...

Liliana Segre e Auschwitz : 'Mio padre si scusò per avermi messa al mondo' : Tornata a Milano ho trovato parenti, buone persone che mi volevano bene ma c'era un mondo così diverso da quello che avevo sognato, non avevo più la mia casa, nè tanti visi intorno a me, nè papà, nè ...

Liliana Segre e Auschwitz : "Mio padre si scusò per avermi messa al mondo" : Mio padre mi disse "Ti chiedo scusa di averti messa al mondo". Ma io ho avuto la fortuna, nella disgrazia, di vivere questa tragedia da figlia". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre, stasera ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. "Io rispondevo 'sono contenta di essere qui con te".Segre ricorda il viaggio verso Auschwitz. "Il viaggio durava una settimana con altri disgraziati. Ricordo che il treno arrivato ad Auschwitz prima si ...

"Mio padre mi sodomizzava. E mio fratello è anche peggio…" : le accuse del fratello di un famoso : Sul fratello le parole di Randy sono altrettanto dure , e soprattutto insinuano dei dubbi che potrebbero rafforzare i comportamenti che i colleghi del mondo dello spettacolo gli hanno attribuito: 'Ho ...

Piero Angela 'Mio padre 'giusto tra le nazioni' - salvò tanti ebrei e non volle mai dirlo' : ... perché ho ideato una serie di trenta lezioni al Politecnico sulla società di oggi e sul mondo che verrà, affidate a grandi personalità della scienza, della medicina, dell'economia,dell'imprenditoria ...

Piero Angela : “Mio padre ‘giusto tra le nazioni’ - salvò tanti ebrei e non volle mai dirlo” : Oggi al Conservatorio di Torino un concerto per ricordare Carlo Angela, che ha rischiato di essere fucilato dai fascisti

Il padre di Ciro Ascione : "Voglio la verità sulla morte di Mio figlio - chiunque lo ha visto parli" : "Ogni giorno si dice una cosa diversa, non ci credo che è morto così". Salvatore Ascione, il padre di Ciro, non crede all'ipotesi avanzata dagli inquirenti che il figlio Ciro sia

Randy Fowler : "Mio fratello Kevin Spacey è peggio di nostro padre - che era nazista e violentatore" : "Kevin è peggio di nostro padre, che era nazista e violentatore": non ne ha dubbi Randy Fowler, il 62enne fratello maggiore dell'attore di House of Cards, che si è deciso a mettere nero su bianco i più inquietanti dettagli della loro infanzia nel libro A Moment In Time: Living In The Shadows. L'imprenditore americano, intervistato in esclusiva dal The Sun, ha raccontato dell'orrore in cui vivevano i due a causa del padre, ma ...

Vittorio Sgarbi : "Mio padre è morto nella luce. Si è rivelato a me soltanto negli ultimi cinque anni - attraverso i libri" : "Non andartene docile in quella buona notte, I vecchi dovrebbero bruciare e delirare quando cade il giorno; infuria, infuria, contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, ti prego, condannami o benedicimi, ora, con le tue lacrime furiose. Non andartene docile in quella buona notte.Infuriati, infuriati contro il morire della luce".Vittorio Sgarbi sceglie Dylan Thomas per lasciare su Facebook un ultimo omaggio al ...

Un padre accusa : "Maltrattava Mio figlio" : a processo il nuovo compagno della madre : Avrebbe usato metodi decisamente troppo bruschi per educare il figlio della sua compagna; metodi che sarebbero addirittura sconfinati nel maltrattamento. Qualche spintone, un calcio, addirittura una '...

Il figlio di Andreotti : ‘Di Maio come Mio padre? Una bestemmia’ Video : Non c’è nessun punto in comune tra la figura politica di Giulio #Andreotti e quella di Luigi Di Maio [Video], Anzi, chi sostiene il contrario pronuncia una “bestemmia”. È questo il giudizio dato da #Stefano Andreotti, il secondo dei quatto figli nati dal matrimonio tra il defunto leader della Democrazia Cristiana e Livia Danese, sulle presunte similitudini tra il padre e il candidato premier del M5S. Adreotti jr. ha stroncato il paragone tra i ...