Milan | può accadere l' imponderabile | ma c' è una brutta notizia per Gattuso

Lazio : Immobile salta la rifinitura - col Milan può andare in panchina : Secondo quanto riporta Sky Sport 24 , l'attaccante della Lazio Ciro Immobile non ha preso parte alla seduta di rifinuta alla vigilia del match contro il Milan. Il capocannoniere della Serie A potrebbe essere comunque portato in ...

Ex Milan : Flamini può ripartire dalla Serie B : Svincolato dal Crystal Palace , Mathieu Flamini (classe 1984) potrebbe tornare in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport l'ex nazionale francese è stato proposto alla Cremonese , che ne sta valutando il profilo

Calciomercato Milan - Gomez-Boca ora si può? : Calciomercato Milan, cessione Gomez? Che confusione Continua a tenere banco in casa Milan la cessione di Gustavo Gomez. Dopo le parole di Mirabelli,che smentivano i fatti accaduti colprocuratore, a distanza di meno 24 ore sono arrivate però,parole scottanti dal procuratore di Gomez. “Il Milan, viene preso in giro da società, calciatori e dirigenti. In casa rossonera c’è molta confusione, non si sa chi ...

Milano : Violi (M5S) su treno deragliato - non si può morire da pendolari : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano". Così Dario Violi candidato presidente del M5S Lombardia. "Indipendentemente dalle cause e responsabi

Milan - senti Shevchenko : 'Balotelli? Può giocare ovunque' : Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan e attuale ct dell'Ucraina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Mario Balotelli : ' La qualità l'ha sempre avuta . A quella, si è aggiunta l'esperienza di tante squadre e di tante occasioni che in carriera gli si sono presentate. L'eventuale ritorno in ...

Milan - le voci sull'inchiesta allontanano gli investitori : Uefa in allarme - il club può restare fuori dalle coppe europee : Se mai ce ne fosse stato bisogno dopo le notizie degli ultimi mesi, per il Milan è ormai allarme rosso. E su più fronti. Non tanto per le tre segnalazioni di operazioni sospette da parte della Finanza ...

Gattuso il nostro Conte - perché no? Con Rino il Milan può tornare grande : Il lavoro è ancora molto lungo, ancora irto di difficoltà, ma grazie a una saggia politica dei piccoli passi, il Milan prova a recuperare punti in classifica, per arrivare nelle migliori condizioni ...

Milan ancora su Andrea Belotti : via André Silva - può arrivare il Gallo : Le voci sull' addio di André Silva al Milan si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il video che lo ritrae, al termine della partita col Crotone, infilarsi mesto mesto nel tunnel degli ...

Il sindaco Sala : 'Ecco dove il Milan può costruire un nuovo stadio - decisione in due o tre mesi' : Il Milan vuole costuire un nuovo stadio di proprietà e ora arrivano nuove indicazioni sulle possibili aree deputate al progetto. Intervistato da Sky Sport 24 , il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa il punto su San Siro e sulla proposta ai rossoneri: 'L'ideale sarebbe che lavorassero insieme, ma il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad ...

Calciomercato Milan - nel mirino l’erede di Dybala : contatti con il Boca - la chiave può essere Gomez : Calciomercato Milan – Il mercato in entrata del Milan non dovrebbe regalare grandi sorprese. I rossoneri penseranno più che altro alle cessioni dei giocatori che non rientrano nei piani della società. Tra questi figura Gustavo Gomez. Il difensore paraguayano ex Lanus è stato accostato all’Udinese per un eventuale arrivo al Milan di Jankto ma il ds del club friulano, Manuel Gerolin, ha tolto il centrocampista dal mercato. Per questo ...

Milan - proposto lo scambio a sorpresa e si può chiudere : i tifosi approvano : Il Milan si è lanciato verso la sosta di campionato con una vittoria importantissima ottenuta a San Siro contro il Crotone. Questo risultato consente a Gattuso di preparare la seconda parte di stagione con un po’ di tranquillità in più, anche alla luce del fatto che gli acquisti estivi stanno iniziando a rendere quanto ci si aspettava. E’ stato proprio il capitano rossonero Bonucci a risolvere la partita contro il Crotone, scacciando via le voci ...

CALCIOMERCATO Milan / News - Rafinha si può fare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto l'affare Rafinha è una concreta possibilità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Milan - ecco quando può tornare Conti : Stando a quanto riportato da Sky Sport , Andrea Conti sta lavorando senza sosta per anticipare il suo ritorno in campo dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per la prima metà di stagione. L'ex Atalanta sta bruciando le ...

Milan - si può chiudere il colpo Dembele : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Milan sta lavorando per prendere Moussa Dembele dal Tottenham a gennaio. Trattativa partita per il belga che gioca poco, 'si può chiudere' titola il quotidiano.